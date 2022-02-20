Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Kalush

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого

  • 68
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Kelly Sikkema on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 20 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​17 448 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано ​​17 448 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 79 718 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 341 828​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 720 771

Одужали

 3 938 459

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 675 592

Вакцинувалися 2-ою дозою

15 114 034

Вакцинувались бустерною дозою

 664 148
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 432

Померли

104 518

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

292

Волинська область

336

Дніпропетровська область

1 077

Донецька область

925

Житомирська область

720

Закарпатська область

275

Запорізька область

753

Івано-Франківська область

328

Кіровоградська область

321

Київ

2 162

Київська область

674

Львівська область

635

Луганська область

253

Миколаївська область

945

Одеська область

953

Полтавська область

541

Рівненська область

333

Сумська область

996

Тернопільська область

394

Харківська область

1 398

Херсонська область

867

Хмельницька область

861

Черкаська область

823

Чернівецька область

247

Чернігівська область

475

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-02-2022:

Захворіли 423 823 683
Одужали

349 878 604
Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини