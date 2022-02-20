Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 20 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​17 448 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​17 448 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 79 718 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 341 828​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 720 771 Одужали 3 938 459 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 675 592 Вакцинувалися 2-ою дозою 15 114 034 Вакцинувались бустерною дозою 664 148 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 432 Померли 104 518

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 292 Волинська область 336 Дніпропетровська область 1 077 Донецька область 925 Житомирська область 720 Закарпатська область 275 Запорізька область 753 Івано-Франківська область 328 Кіровоградська область 321 Київ 2 162 Київська область 674 Львівська область 635 Луганська область 253 Миколаївська область 945 Одеська область 953 Полтавська область 541 Рівненська область 333 Сумська область 996 Тернопільська область 394 Харківська область 1 398 Херсонська область 867 Хмельницька область 861 Черкаська область 823 Чернівецька область 247 Чернігівська область 475

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-02-2022:

Захворіли 423 823 683 Одужали 349 878 604 Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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