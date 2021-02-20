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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / focus

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 20 лютого: в Україні виявлено 1 299 967​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​6 295 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 688 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 681 355​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 299 967
Одужали 1 144 516
Померли 25 045

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 554

Волинська область

 166

Дніпропетровська область

 290

Донецька область

 168

Житомирська область

 369

Закарпатська область

 414

Запорізька область

 132

Івано-Франківська область

 738

Кіровоградська область

 42

Київ

 415

Київська область

 325

Львівська область

 420

Луганська область

 45

Миколаївська область

 163

Одеська область

 144

Полтавська область

 138

Рівненська область

 142

Сумська область

 143

Тернопільська область

 203

Харківська область

 280

Херсонська область

 35

Хмельницька область

 210

Чернівецька область

 522

Черкаська область

 127

Чернігівська область

 110

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-02-2021:

Захворіли

110 709 173​
Одужали

85 865 062
Померли

2 451 695

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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