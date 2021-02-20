Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого

Новини про коронавірус в Україні / focus

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 20 лютого: в Україні виявлено 1 299 967​ випадків коронавірусу.

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​​​​​​​​6 295 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 688 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 681 355​​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 20 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 299 967 Одужали 1 144 516 Померли 25 045

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 554 Волинська область 166 Дніпропетровська область 290 Донецька область 168 Житомирська область 369 Закарпатська область 414 Запорізька область 132 Івано-Франківська область 738 Кіровоградська область 42 Київ 415 Київська область 325 Львівська область 420 Луганська область 45 Миколаївська область 163 Одеська область 144 Полтавська область 138 Рівненська область 142 Сумська область 143 Тернопільська область 203 Харківська область 280 Херсонська область 35 Хмельницька область 210 Чернівецька область 522 Черкаська область 127 Чернігівська область 110

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-02-2021:

Захворіли 110 709 173​ Одужали 85 865 062 Померли 2 451 695 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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