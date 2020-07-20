Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 20 липня: в Україні виявлено 59 493​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 651 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 20 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 108 910 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 59 493 Одужали 31 439 Померли 1 498

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 689) та у Львівській області (7 754). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 317 Волинська область 3 281 Дніпропетровська область 1 209 Донецька область 794 Житомирська область 1 602 Закарпатська область 4 440 Запорізька область 687 Івано-Франківська область 3 536 Кіровоградська область 682 Київ 6 961 Київська область 3 308 Львівська область 8 115 Луганська область 106 Миколаївська область 522 Одеська область 2 537 Полтавська область 353 Рівненська область 5 144 Сумська область 371 Тернопільська область 2 456 Харківська область 3 033 Херсонська область 213 Хмельницька область 980 Чернівецька область 5 332 Черкаська область 845 Чернігівська область 642

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-07-2020:

Захворіли 14 646 894 Одужали 8 737 851 Померли 608 987 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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