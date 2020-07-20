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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 20 липня: в Україні виявлено 59 493​​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 651 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 20 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 108 910 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня - фото 416539

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 59 493
Одужали 31 439
Померли 1 498

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 689) та у Львівській області (7 754). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 317

Волинська область

 3 281

Дніпропетровська область

 1 209

Донецька область

 794

Житомирська область

 1 602

Закарпатська область

 4 440

Запорізька область

 687

Івано-Франківська область

 3 536

Кіровоградська область

 682

Київ

 6 961

Київська область

 3 308

Львівська область

 8 115

Луганська область

 106

Миколаївська область

 522

Одеська область

 2 537

Полтавська область

 353

Рівненська область

 5 144

Сумська область

 371

Тернопільська область

 2 456

Харківська область

 3 033

Херсонська область

 213

Хмельницька область

 980

Чернівецька область

 5 332

Черкаська область

 845

Чернігівська область

 642

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-07-2020:

Захворіли 14 646 894
Одужали 8 737 851
Померли 608 987

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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