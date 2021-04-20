Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 20 квітня: в Україні виявлений 1 961 956​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 8 940 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 77 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 996 039​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 961 956 Одужали 1 499 752 Померли 40 367

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 211 Волинська область 306 Дніпропетровська область 596 Донецька область 585 Житомирська область 123 Закарпатська область 133 Запорізька область 488 Івано-Франківська область 44 Кіровоградська область 129 Київ 892 Київська область 647 Львівська область 477 Луганська область 188 Миколаївська область 296 Одеська область 691 Полтавська область 725 Рівненська область 416 Сумська область 97 Тернопільська область 191 Харківська область 804 Херсонська область 104 Хмельницька область 198 Чернівецька область 178 Черкаська область 402 Чернігівська область 19

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-04-2021:

Захворіли 142 724 053 Одужали 121 240 304 Померли 3 043 595 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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