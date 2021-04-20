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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 20 квітня: в Україні виявлений 1 961 956​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 8 940 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 77 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 996 039​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 961 956
Одужали 1 499 752
Померли 40 367

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 211

Волинська область

 306

Дніпропетровська область

 596

Донецька область

 585

Житомирська область

 123

Закарпатська область

 133

Запорізька область

 488

Івано-Франківська область

 44

Кіровоградська область

 129

Київ

 892

Київська область

 647

Львівська область

 477

Луганська область

 188

Миколаївська область

 296

Одеська область

 691

Полтавська область

 725

Рівненська область

 416

Сумська область

 97

Тернопільська область

 191

Харківська область

 804

Херсонська область

 104

Хмельницька область

 198

Чернівецька область

 178

Черкаська область

 402

Чернігівська область

 19

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-04-2021:

Захворіли

142 724 053
Одужали

121 240 304
Померли

3 043 595

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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