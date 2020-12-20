Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 20 грудня: в Україні виявлено 964 448 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 325 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 39 941​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 280 954 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 964 448 Одужали 581 162​ Померли 16 585​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (100 450) та у Харківській області (65 312). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 20 956 Волинська область 30 457 Дніпропетровська область 52 557 Донецька область 32 255 Житомирська область 36 401 Закарпатська область 27 098 Запорізька область 47 219 Івано-Франківська область 41 938 Кіровоградська область 7 785 Київ 100 450 Київська область 53 007 Львівська область 56 763 Луганська область 8 759 Миколаївська область 26 631 Одеська область 63 938 Полтавська область 31 577 Рівненська область 38 536 Сумська область 37 994 Тернопільська область 32 392 Харківська область 65 312 Херсонська область 15 653 Хмельницька область 36 755 Чернівецька область 38 152 Черкаська область 34 731 Чернігівська область 27 132

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-12-2020:

Захворіли 76 273 182​ Одужали 43 008 139​ Померли 1 685 056​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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