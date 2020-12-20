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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 20 грудня: в Україні виявлено 964 448 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 8 325 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 39 941​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 280 954 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 964 448
Одужали 581 162​
Померли 16 585​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (100 450) та у Харківській області (65 312). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 20 956

Волинська область

 30 457

Дніпропетровська область

 52 557

Донецька область

 32 255

Житомирська область

 36 401

Закарпатська область

 27 098

Запорізька область

 47 219

Івано-Франківська область

 41 938

Кіровоградська область

 7 785

Київ

 100 450

Київська область

 53 007

Львівська область

 56 763

Луганська область

 8 759

Миколаївська область

 26 631

Одеська область

 63 938

Полтавська область

 31 577

Рівненська область

 38 536

Сумська область

 37 994

Тернопільська область

 32 392

Харківська область

 65 312

Херсонська область

 15 653

Хмельницька область

 36 755

Чернівецька область

 38 152

Черкаська область

 34 731

Чернігівська область

 27 132

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-12-2020:

Захворіли

76 273 182​
Одужали

43 008 139​
Померли

1 685 056​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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