Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 20 червня: в Україні виявлено 35 825 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 841 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 20 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 76 946 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 35 825 Одужали 16 406 Померли 994

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4268) та в місті Києві (4252). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 627 Волинська область 1 743 Дніпропетровська область 1 036 Донецька область 355 Житомирська область 1 229 Закарпатська область 2 069 Запорізька область 551 Івано-Франківська область 1 981 Кіровоградська область 612 Київ 4 252 Київська область 2 142 Львівська область 3 679 Луганська область 72 Миколаївська область 349 Одеська область 1 232 Полтавська область 290 Рівненська область 2 776 Сумська область 252 Тернопільська область 1 643 Харківська область 1 779 Херсонська область 185 Хмельницька область 612 Чернівецька область 4 268 Черкаська область 592 Чернігівська область 467

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-06-2020:

Захворіли 8 629 305 Одужали 4 228 613 Померли 458 706 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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