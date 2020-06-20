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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 20 червня: в Україні виявлено 35 825 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 841 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 20 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 76 946 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 35 825
Одужали 16 406
Померли 994

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4268) та в місті Києві (4252). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 627

Волинська область

 1 743

Дніпропетровська область

 1 036

Донецька область

 355

Житомирська область

 1 229

Закарпатська область

 2 069

Запорізька область

 551

Івано-Франківська область

 1 981

Кіровоградська область

 612

Київ

 4 252

Київська область

 2 142

Львівська область

 3 679

Луганська область

 72

Миколаївська область

 349

Одеська область

 1 232

Полтавська область

 290

Рівненська область

 2 776

Сумська область

 252

Тернопільська область

 1 643

Харківська область

 1 779

Херсонська область

 185

Хмельницька область

 612

Чернівецька область

 4 268

Черкаська область

 592

Чернігівська область

 467

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-06-2020:

Захворіли 8 629 305
Одужали 4 228 613
Померли 458 706

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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