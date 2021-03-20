Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 20 березня: в Україні виявлений 1 535 218 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​15 292​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 115 274 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 624 537 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 20 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 535 218 Одужали 1 253 972 Померли 29 775

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 940 Волинська область 348 Дніпропетровська область 1104 Донецька область 671 Житомирська область 1082 Закарпатська область 546 Запорізька область 408 Івано-Франківська область 506 Кіровоградська область 158 Київ 1070 Київська область 1100 Львівська область 1180 Луганська область 147 Миколаївська область 419 Одеська область 1037 Полтавська область 543 Рівненська область 443 Сумська область 489 Тернопільська область 628 Харківська область 1085 Херсонська область 141 Хмельницька область 855 Чернівецька область 584 Черкаська область 536 Чернігівська область 347

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-03-2021:

Захворіли 121 882 440 Одужали 98 300 070 Померли 2 692 806 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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