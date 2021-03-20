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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 20 березня: в Україні виявлений 1 535 218 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​15 292​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 115 274 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 624 537 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 535 218
Одужали 1 253 972
Померли 29 775

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 940

Волинська область

 348

Дніпропетровська область

 1104

Донецька область

 671

Житомирська область

 1082

Закарпатська область

 546

Запорізька область

 408

Івано-Франківська область

 506

Кіровоградська область

 158

Київ

 1070

Київська область

 1100

Львівська область

 1180

Луганська область

 147

Миколаївська область

 419

Одеська область

 1037

Полтавська область

 543

Рівненська область

 443

Сумська область

 489

Тернопільська область

 628

Харківська область

 1085

Херсонська область

 141

Хмельницька область

 855

Чернівецька область

 584

Черкаська область

 536

Чернігівська область

 347

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-03-2021:

Захворіли

121 882 440
Одужали

98 300 070
Померли

2 692 806

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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