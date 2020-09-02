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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / stock

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 2 вересня: в Україні виявлено 125 798​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 495 нових випадківCOVID-19. Станом на ранок 2 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 678 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 186 709 повідомлень про підозру на COVID-19

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 125 798
Одужали 58 817​
Померли 2 656​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 878) та у Львівській області (14 907). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 109

Волинська область

 5 589

Дніпропетровська область

 2 454

Донецька область

 1 505

Житомирська область

 3 442

Закарпатська область

 7 697

Запорізька область

 1 657

Івано-Франківська область

 9 522

Кіровоградська область

 826

Київ

 13 878

Київська область

 5 842

Львівська область

 14 907

Луганська область

 346

Миколаївська область

 1 320

Одеська область

 7 697

Полтавська область

 832

Рівненська область

 9 394

Сумська область

 1 571

Тернопільська область

 6 395

Харківська область

 9 640

Херсонська область

 424

Хмельницька область

 2 630

Чернівецька область

 10 487

Черкаська область

 1 642

Чернігівська область

 1 990

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-09-2020:

Захворіли 25 749 161
Одужали 17 073 299
Померли 857 016

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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