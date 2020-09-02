Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня

Новини про коронавірус в Україні / stock

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 2 вересня: в Україні виявлено 125 798​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 495 нових випадківCOVID-19. Станом на ранок 2 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 678 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 186 709 повідомлень про підозру на COVID-19

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 125 798 Одужали 58 817​ Померли 2 656​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 878) та у Львівській області (14 907). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 109 Волинська область 5 589 Дніпропетровська область 2 454 Донецька область 1 505 Житомирська область 3 442 Закарпатська область 7 697 Запорізька область 1 657 Івано-Франківська область 9 522 Кіровоградська область 826 Київ 13 878 Київська область 5 842 Львівська область 14 907 Луганська область 346 Миколаївська область 1 320 Одеська область 7 697 Полтавська область 832 Рівненська область 9 394 Сумська область 1 571 Тернопільська область 6 395 Харківська область 9 640 Херсонська область 424 Хмельницька область 2 630 Чернівецька область 10 487 Черкаська область 1 642 Чернігівська область 1 990

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-09-2020:

Захворіли 25 749 161 Одужали 17 073 299 Померли 857 016 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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