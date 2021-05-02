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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 2 травня: в Україні виявлений 2 083 180 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​5 094 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 405 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 477 843 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 083 180
Одужали 1 676 265
Померли 44 596

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 100

Волинська область

 120

Дніпропетровська область

 804

Донецька область

 418

Житомирська область

 193

Закарпатська область

 9

Запорізька область

 100

Івано-Франківська область

 56

Кіровоградська область

 131

Київ

 177

Київська область

 255

Львівська область

 203

Луганська область

 37

Миколаївська область

 232

Одеська область

 296

Полтавська область

 127

Рівненська область

 183

Сумська область

 175

Тернопільська область

 276

Харківська область

 181

Херсонська область

 344

Хмельницька область

 209

Чернівецька область

 87

Черкаська область

 273

Чернігівська область

 197

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 2-05-2021:

Захворіли 152 828 710
Одужали

130 113 140
Померли

3 206 828

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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