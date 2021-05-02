Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 2 травня: в Україні виявлений 2 083 180 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​5 094 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 405 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 477 843 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 2 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 083 180 Одужали 1 676 265 Померли 44 596

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 100 Волинська область 120 Дніпропетровська область 804 Донецька область 418 Житомирська область 193 Закарпатська область 9 Запорізька область 100 Івано-Франківська область 56 Кіровоградська область 131 Київ 177 Київська область 255 Львівська область 203 Луганська область 37 Миколаївська область 232 Одеська область 296 Полтавська область 127 Рівненська область 183 Сумська область 175 Тернопільська область 276 Харківська область 181 Херсонська область 344 Хмельницька область 209 Чернівецька область 87 Черкаська область 273 Чернігівська область 197

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 2-05-2021:

Захворіли 152 828 710 Одужали 130 113 140 Померли 3 206 828 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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