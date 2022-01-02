Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 2 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​1 863 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 1 863​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 59 660 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 816 266​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 674 538 Одужали 3 477 188 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 713 309 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 734 741 Померли 96 089

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 100 Волинська область 126 Дніпропетровська область 185 Донецька область 350 Житомирська область 62 Закарпатська область 214 Запорізька область 206 Івано-Франківська область 225 Кіровоградська область 60 Київ 297 Київська область 98 Львівська область 256 Луганська область 86 Миколаївська область 140 Одеська область 76 Полтавська область 186 Рівненська область 108 Сумська область 188 Тернопільська область 113 Харківська область 271 Херсонська область 76 Хмельницька область 231 Черкаська область 87 Чернівецька область 121 Чернігівська область 0

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-01-2022:

Захворіли 289 719 378 Одужали 254 199 292 Померли 5 457 472

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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