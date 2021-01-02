Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 2 січня: в Україні виявлено 1 069 517​ ​випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 038​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 597 641 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 069 517 Одужали 722 615 Померли 18 731

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (112 649) та в Одеській області (71 889). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 22 801 Волинська область 33 312 Дніпропетровська область 59 293 Донецька область 37 198 Житомирська область 39 982 Закарпатська область 28 407 Запорізька область 54 717 Івано-Франківська область 43 489 Кіровоградська область 8 544 Київ 112 649 Київська область 60 238 Львівська область 62 130 Луганська область 10 923 Миколаївська область 31 705 Одеська область 71 889 Полтавська область 36 733 Рівненська область 41 503 Сумська область 41 350 Тернопільська область 34 275 Харківська область 70 212 Херсонська область 18 044 Хмельницька область 39 932 Чернівецька область 40 357 Черкаська область 39 481 Чернігівська область 30 353

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-01-2021:

Захворіли 84 387 764 Одужали 59 645 167 Померли 1 835 458 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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