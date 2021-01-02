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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 2 січня: в Україні виявлено 1 069 517 випадків коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 069 517
|Одужали
|722 615
|Померли
|18 731
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (112 649) та в Одеській області (71 889). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|22 801
|
Волинська область
|33 312
|
Дніпропетровська область
|59 293
|
Донецька область
|37 198
|
Житомирська область
|39 982
|
Закарпатська область
|28 407
|
Запорізька область
|54 717
|
Івано-Франківська область
|43 489
|
Кіровоградська область
|8 544
|
Київ
|112 649
|
Київська область
|60 238
|
Львівська область
|62 130
|
Луганська область
|10 923
|
Миколаївська область
|31 705
|
Одеська область
|71 889
|
Полтавська область
|36 733
|
Рівненська область
|41 503
|
Сумська область
|41 350
|
Тернопільська область
|34 275
|
Харківська область
|70 212
|
Херсонська область
|18 044
|
Хмельницька область
|39 932
|
Чернівецька область
|40 357
|
Черкаська область
|39 481
|
Чернігівська область
|30 353
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-01-2021:
|Захворіли
|
84 387 764
|Одужали
|
59 645 167
|Померли
|
1 835 458
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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