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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 2 січня: в Україні виявлено 1 069 517​ ​випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 038​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 597 641 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 069 517
Одужали 722 615
Померли 18 731

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (112 649) та в Одеській області (71 889). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 22 801

Волинська область

 33 312

Дніпропетровська область

 59 293

Донецька область

 37 198

Житомирська область

 39 982

Закарпатська область

 28 407

Запорізька область

 54 717

Івано-Франківська область

 43 489

Кіровоградська область

 8 544

Київ

 112 649

Київська область

 60 238

Львівська область

 62 130

Луганська область

 10 923

Миколаївська область

 31 705

Одеська область

 71 889

Полтавська область

 36 733

Рівненська область

 41 503

Сумська область

 41 350

Тернопільська область

 34 275

Харківська область

 70 212

Херсонська область

 18 044

Хмельницька область

 39 932

Чернівецька область

 40 357

Черкаська область

 39 481

Чернігівська область

 30 353

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-01-2021:

Захворіли

84 387 764
Одужали

59 645 167
Померли

1 835 458

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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