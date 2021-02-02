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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 2 лютого: в Україні виявлено 1 223 879 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 394 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 31 620 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 274 464​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 223 879
Одужали 1 035 372
Померли 22 924

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 61

Волинська область

 99

Дніпропетровська область

 104

Донецька область

 55

Житомирська область

 14

Закарпатська область

 91

Запорізька область

 217

Івано-Франківська область

 278

Кіровоградська область

 12

Київ

 285

Київська область

 120

Львівська область

 114

Луганська область

 38

Миколаївська область

 27

Одеська область

 131

Полтавська область

 98

Рівненська область

 54

Сумська область

 20

Тернопільська область

 63

Харківська область

 158

Херсонська область

 19

Хмельницька область

 13

Чернівецька область

 159

Черкаська область

 157

Чернігівська область

 7

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-02-2021:

Захворіли

103 378 692
Одужали

74 788 097
Померли

2 237 278

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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