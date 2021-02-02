На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
- 64
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 2 лютого: в Україні виявлено 1 223 879 випадків коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 223 879
|Одужали
|1 035 372
|Померли
|22 924
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|61
|
Волинська область
|99
|
Дніпропетровська область
|104
|
Донецька область
|55
|
Житомирська область
|14
|
Закарпатська область
|91
|
Запорізька область
|217
|
Івано-Франківська область
|278
|
Кіровоградська область
|12
|
Київ
|285
|
Київська область
|120
|
Львівська область
|114
|
Луганська область
|38
|
Миколаївська область
|27
|
Одеська область
|131
|
Полтавська область
|98
|
Рівненська область
|54
|
Сумська область
|20
|
Тернопільська область
|63
|
Харківська область
|158
|
Херсонська область
|19
|
Хмельницька область
|13
|
Чернівецька область
|159
|
Черкаська область
|157
|
Чернігівська область
|7
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-02-2021:
|Захворіли
|
103 378 692
|Одужали
|
74 788 097
|Померли
|
2 237 278
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
11:13Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня
-
10:52Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому
-
10:20Сальма Хайєк засвітила пишні груди на спокусливому фото
-
09:47В Амстердамі прийняли рішення про ліквідацію району червоних ліхтарів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:50Disney випустить серіал за мотивами фільму Чорна пантера
-
08:24Дослідники назвали професії з найвищим ризиком смерті від COVID-19
-
07:51Виробник шин випустив "позашляхові" склоочисники: як вони виглядають
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
21:52Курйозна Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні
-
21:252 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
20:21Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:50Журналіст сплутав шампунь і став зіркою мережі (фото)
-
19:18Які продукти повинні бути у раціоні жінок після 40
-
18:45Гороскоп на 2 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
17:50Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен
-
17:19Магія існує: відео з пляшкою і серветкою підкорює Reddit
-
17:05Вигода покупки косметики через інтернет
-
16:52Жінка запустила волосся до шокуючого стану, але стиліст все виправила (відео)
-
16:20Учені назвали простий напій довголіття
-
15:51Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні