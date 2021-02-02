Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 2 лютого: в Україні виявлено 1 223 879 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 394 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 31 620 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 274 464​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 223 879 Одужали 1 035 372 Померли 22 924

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 61 Волинська область 99 Дніпропетровська область 104 Донецька область 55 Житомирська область 14 Закарпатська область 91 Запорізька область 217 Івано-Франківська область 278 Кіровоградська область 12 Київ 285 Київська область 120 Львівська область 114 Луганська область 38 Миколаївська область 27 Одеська область 131 Полтавська область 98 Рівненська область 54 Сумська область 20 Тернопільська область 63 Харківська область 158 Херсонська область 19 Хмельницька область 13 Чернівецька область 159 Черкаська область 157 Чернігівська область 7

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-02-2021:

Захворіли 103 378 692 Одужали 74 788 097 Померли 2 237 278 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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