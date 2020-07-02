Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 2 липня: в Україні виявлено 45 887 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 889 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 91 172 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 45 887 Одужали 19 548 Померли 1 173

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 242) та у Львівській області (5 730). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 895 Волинська область 2 508 Дніпропетровська область 1 095 Донецька область 562 Житомирська область 1 421 Закарпатська область 3 046 Запорізька область 576 Івано-Франківська область 2 489 Кіровоградська область 650 Київ 5 242 Київська область 2 655 Львівська область 5 730 Луганська область 83 Миколаївська область 447 Одеська область 1 736 Полтавська область 320 Рівненська область 3 866 Сумська область 302 Тернопільська область 1 958 Харківська область 2 207 Херсонська область 194 Хмельницька область 808 Чернівецька область 4 894 Черкаська область 645 Чернігівська область 547

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-07-2020:

Захворіли 10 610 307 Одужали 6 032 985 Померли 519 083 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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