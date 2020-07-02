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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 2 липня: в Україні виявлено 45 887 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 889 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 91 172 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 45 887
Одужали 19 548
Померли 1 173

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 242) та у Львівській області (5 730). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 895

Волинська область

 2 508

Дніпропетровська область

 1 095

Донецька область

 562

Житомирська область

 1 421

Закарпатська область

 3 046

Запорізька область

 576

Івано-Франківська область

 2 489

Кіровоградська область

 650

Київ

 5 242

Київська область

 2 655

Львівська область

 5 730

Луганська область

 83

Миколаївська область

 447

Одеська область

 1 736

Полтавська область

 320

Рівненська область

 3 866

Сумська область

 302

Тернопільська область

 1 958

Харківська область

 2 207

Херсонська область

 194

Хмельницька область

 808

Чернівецька область

 4 894

Черкаська область

 645

Чернігівська область

 547

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-07-2020:

Захворіли 10 610 307
Одужали 6 032 985
Померли 519 083

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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