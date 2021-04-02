Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, ц квітня: в Україні виявлений 1 711 630​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 19 893​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 128 727 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 238 849​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 711 630​ Одужали 1 333 370 Померли 33 679

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 815 Волинська область 522 Дніпропетровська область 1 178 Донецька область 852 Житомирська область 855 Закарпатська область 389 Запорізька область 755 Івано-Франківська область 415 Кіровоградська область 166 Київ 1 164 Київська область 1 156 Львівська область 1 668 Луганська область 187 Миколаївська область 456 Одеська область 1 608 Полтавська область 693 Рівненська область 635 Сумська область 786 Тернопільська область 710 Харківська область 1 494 Херсонська область 221 Хмельницька область 1 351 Чернівецька область 466 Черкаська область 768 Чернігівська область 583

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-04-2021:2

Захворіли 129 495 677 Одужали 104 436 543 Померли 2 828 629 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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