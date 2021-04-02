На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня
-
- 4
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, ц квітня: в Україні виявлений 1 711 630 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 711 630
|Одужали
|1 333 370
|Померли
|33 679
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|815
|
Волинська область
|522
|
Дніпропетровська область
|1 178
|
Донецька область
|852
|
Житомирська область
|855
|
Закарпатська область
|389
|
Запорізька область
|755
|
Івано-Франківська область
|415
|
Кіровоградська область
|166
|
Київ
|1 164
|
Київська область
|1 156
|
Львівська область
|1 668
|
Луганська область
|187
|
Миколаївська область
|456
|
Одеська область
|1 608
|
Полтавська область
|693
|
Рівненська область
|635
|
Сумська область
|786
|
Тернопільська область
|710
|
Харківська область
|1 494
|
Херсонська область
|221
|
Хмельницька область
|1 351
|
Чернівецька область
|466
|
Черкаська область
|768
|
Чернігівська область
|583
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-04-2021:2
|Захворіли
|
129 495 677
|Одужали
|
104 436 543
|Померли
|
2 828 629
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня
-
08:50Джо Байден знову спіткнувся на трапі літака: відео
-
08:22Дієтологиня розповіла, як приготувати корисний салат: ТОП 4 принципи
-
07:44У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
-
07:19Євробачення 2021 може пройти з глядачами, але їхня кількість буде обмеженою
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
- 01 квітня
-
21:482 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:185 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
-
20:49Мейр з Істтауна: дивіться офіційний трейлер серіалу з Кейт Вінслет
-
20:19Блогери розібрали Xiaomi Mi11 Ultra: що ховається всередині камерофона – відео
-
19:554 типи друзів, про які вам слід знати
-
19:41Експерти розповіли, що потрібно їсти для зміцнення м'язів
-
19:22Дивіться трейлер хорору від Netflix Побачене і почуте
-
19:13Нейромережа перетворила емодзі на людські обличчя: вони виглядають моторошно
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:45Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
-
18:33Samsung Galaxy S21 Ultra проти бездзеркальної камери: хто знімає краще
-
18:15Гороскоп на 2 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як позбутися печії: кілька перевірених способів
-
17:43Три міфи про харчування, які однозначно здивують вас
-
17:25Кайлі Дженнер приміряла комбінезон, який не залишив місця для фантазії
-
17:14Американець під час затримання назвався чужим іменем: так звуть справжнього злочинця
-
16:51Цю модель визнали найкрасивішою жінкою за версією People
-
16:42Apple Watch допомогли спіймати злочинця: як це сталося
-
16:21Нарколог назвав найнебезпечніший алкогольний напій
-
07:44У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
- 01 квітня
-
21:185 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
-
18:45Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
15:25ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
-
12:15Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня
-
07:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 30 березня
-
21:19Порноакторка Мейтленд Уорд порадила, як покращити секс у стосунках
-
17:17Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї
-
15:33Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям
-
12:17Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня
-
07:20Ця автомобільна компанія стала найдорожчою у світі
- 29 березня
-
20:16Ця 64-річна гаряча білявка підкорює чоловічі серця своїм виглядом
-
17:19Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього
-
13:00Простий психологічний тест: виберіть сонце на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня
-
08:15Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок