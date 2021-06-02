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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 2 червня: в Україні виявлено 2 206 836 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​2 205 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 64 876 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 235 181 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 206 836
Одужали 2 062 572
Померли 50 857

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 45

Волинська область

 53

Дніпропетровська область

 94

Донецька область

 112

Житомирська область

 49

Закарпатська область

 43

Запорізька область

 124

Івано-Франківська область

 53

Кіровоградська область

 33

Київ

 473

Київська область

 178

Львівська область

 70

Луганська область

 24

Миколаївська область

 70

Одеська область

 54

Полтавська область

 30

Рівненська область

 104

Сумська область

 72

Тернопільська область

 43

Харківська область

 139

Херсонська область

 74

Хмельницька область

 57

Чернівецька область

 46

Черкаська область

 83

Чернігівська область

 82

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-06-2021:

Захворіли 171 942 135
Одужали

154 438 607
Померли

3 575 960

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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