На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
- 0
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 2 червня: в Україні виявлено 2 206 836 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 206 836
|Одужали
|2 062 572
|Померли
|50 857
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|45
|
Волинська область
|53
|
Дніпропетровська область
|94
|
Донецька область
|112
|
Житомирська область
|49
|
Закарпатська область
|43
|
Запорізька область
|124
|
Івано-Франківська область
|53
|
Кіровоградська область
|33
|
Київ
|473
|
Київська область
|178
|
Львівська область
|70
|
Луганська область
|24
|
Миколаївська область
|70
|
Одеська область
|54
|
Полтавська область
|30
|
Рівненська область
|104
|
Сумська область
|72
|
Тернопільська область
|43
|
Харківська область
|139
|
Херсонська область
|74
|
Хмельницька область
|57
|
Чернівецька область
|46
|
Черкаська область
|83
|
Чернігівська область
|82
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-06-2021:
|Захворіли
|171 942 135
|Одужали
|
154 438 607
|Померли
|
3 575 960
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
08:55Ця проста порада дозволить стати щасливішими
-
08:26Що не так з цими собаками: епічні фото, які змусять сміятись
-
07:59Ведмідь хотів пробратися на територію будинку, але жінка зіштовхнула його з паркану: відео
-
07:29Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:12Підробні антивіруси крадуть гроші у власників Android-смартфонів: експерти
- 01 червня
-
21:51Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
-
21:152 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:4811-річна дівчинка з Таїланду влаштовує концерти у зоопарку: милі відео
-
20:22Експерти назвали продукти, які не варто заморожувати
-
19:56Яка харчова добавка сприяє схудненню і стримує процеси старіння
-
19:42Чому не варто поспішати оновлювати свій iPhone 11 та iPhone 12 до iOS 14.6
-
19:25Два знаки Зодіаку, які будуть сьогодні найщасливішими
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:121 з 338 екземплярів Lamborghini Miura пустять з молотка за шалені гроші
-
18:54Реставратори очистили мармурову капелу Мікеланджело за допомогою бактерій
-
18:35Шоу Патріка Стара: вийшов перший трейлер спін-оффу Губки Боба
-
18:14Гороскоп на 2 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Улюблений десерт Кейт Міддлтон: як приготувати шоколадно-фініковий пудинг
-
17:43Аналітики розповіли, смартфони яких брендів купують найчастіше
-
17:30Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)
-
17:21Це приємне заняття так само корисне, як і спорт
-
17:12Як виглядає найдорожча сцена в серіалі Офіс, яка обійшлася у 250 тисяч доларів: відео
-
16:52На чому насправді будується сексуальна привабливість
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
07:29Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше
- 01 червня
-
21:51Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
-
17:30Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 червня
-
07:51На річці Гудзон у Нью-Йорку з'явився футуристичний парк Little Island: відео
- 31 травня
-
20:44Темна сторона: астрологи назвали декілька безсердечних знаків Зодіаку
-
19:22Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)
-
16:30ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
-
14:25ТОП 3 програми, які допоможуть кинути курити
-
12:19Найпопулярніші пісні травня: плейлист нових зарубіжних хітів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня
- 30 травня
-
20:50Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy
-
18:48Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата
-
16:19Гороскоп на цей тиждень 31 травня – 6 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:20Нова музика весни 2021: добірка кліпів, які гідні вашої уваги
-
12:15Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня
-
08:19Любовні пригоди чекають на ці 4 знаки Зодіаку на початку літа
- 29 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги чемпіонів 2021
-
18:18Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання
-
14:20Кінопрем'єри червня 2021: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
12:15Магнітні бурі у червні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні