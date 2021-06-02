Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 2 червня: в Україні виявлено 2 206 836 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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2 205 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 64 876 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 235 181 результат тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 2 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 206 836 Одужали 2 062 572 Померли 50 857

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 45 Волинська область 53 Дніпропетровська область 94 Донецька область 112 Житомирська область 49 Закарпатська область 43 Запорізька область 124 Івано-Франківська область 53 Кіровоградська область 33 Київ 473 Київська область 178 Львівська область 70 Луганська область 24 Миколаївська область 70 Одеська область 54 Полтавська область 30 Рівненська область 104 Сумська область 72 Тернопільська область 43 Харківська область 139 Херсонська область 74 Хмельницька область 57 Чернівецька область 46 Черкаська область 83 Чернігівська область 82

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-06-2021:

Захворіли 171 942 135 Одужали 154 438 607 Померли 3 575 960 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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