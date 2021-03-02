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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 2 березня: в Україні виявлено 1 357 470​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 336​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 994 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 948 980​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 357 470
Одужали 1 176 918
Померли 26 212

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 453

Волинська область

 140

Дніпропетровська область

 206

Донецька область

 107

Житомирська область

 94

Закарпатська область

 438

Запорізька область

 163

Івано-Франківська область

 649

Кіровоградська область

 26

Київ

 463

Київська область

 231

Львівська область

 349

Луганська область

 32

Миколаївська область

 153

Одеська область

 319

Полтавська область

 131

Рівненська область

 108

Сумська область

 37

Тернопільська область

 146

Харківська область

 319

Херсонська область

 18

Хмельницька область

 105

Чернівецька область

 504

Черкаська область

 93

Чернігівська область

 52

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-03-2021:

Захворіли

114 386 001
Одужали

89 938 513
Померли

2 537 686

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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