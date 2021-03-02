Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 2 березня: в Україні виявлено 1 357 470​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 336​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 2 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 994 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 948 980​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 357 470 Одужали 1 176 918 Померли 26 212

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 453 Волинська область 140 Дніпропетровська область 206 Донецька область 107 Житомирська область 94 Закарпатська область 438 Запорізька область 163 Івано-Франківська область 649 Кіровоградська область 26 Київ 463 Київська область 231 Львівська область 349 Луганська область 32 Миколаївська область 153 Одеська область 319 Полтавська область 131 Рівненська область 108 Сумська область 37 Тернопільська область 146 Харківська область 319 Херсонська область 18 Хмельницька область 105 Чернівецька область 504 Черкаська область 93 Чернігівська область 52

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-03-2021:

Захворіли 114 386 001 Одужали 89 938 513 Померли 2 537 686 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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