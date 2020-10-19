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Коронавірус Василь Ломаченко

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 19 жовтня: в Україні виявлено 303 638 випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 4 766 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 564 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 373 276 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня - фото 430886

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 303 638
Одужали 126 489​
Померли 5 673​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (30 848) та у Харківській області (29 113). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 418

Волинська область

 10 986

Дніпропетровська область

 11 108

Донецька область

 7 133

Житомирська область

 10 095

Закарпатська область

 11 825

Запорізька область

 6 483

Івано-Франківська область

 16 766

Кіровоградська область

 1 591

Київ

 30 848

Київська область

 12 924

Львівська область

 25 103

Луганська область

 2 467

Миколаївська область

 5 865

Одеська область

 19 079

Полтавська область

 6 051

Рівненська область

 16 034

Сумська область

 8 104

Тернопільська область

 17 503

Харківська область

 29 113

Херсонська область

 2 570

Хмельницька область

 11 035

Чернівецька область

 17 866

Черкаська область

 6 892

Чернігівська область

 6 779

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-10-2020:

Захворіли 39 959 651
Одужали 29 890 384
Померли 1 114 636

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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