Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 19 жовтня: в Україні виявлено 303 638 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 766 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 564 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 373 276 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 303 638 Одужали 126 489​ Померли 5 673​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (30 848) та у Харківській області (29 113). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 418 Волинська область 10 986 Дніпропетровська область 11 108 Донецька область 7 133 Житомирська область 10 095 Закарпатська область 11 825 Запорізька область 6 483 Івано-Франківська область 16 766 Кіровоградська область 1 591 Київ 30 848 Київська область 12 924 Львівська область 25 103 Луганська область 2 467 Миколаївська область 5 865 Одеська область 19 079 Полтавська область 6 051 Рівненська область 16 034 Сумська область 8 104 Тернопільська область 17 503 Харківська область 29 113 Херсонська область 2 570 Хмельницька область 11 035 Чернівецька область 17 866 Черкаська область 6 892 Чернігівська область 6 779

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-10-2020:

Захворіли 39 959 651 Одужали 29 890 384 Померли 1 114 636 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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