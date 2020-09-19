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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 19 вересня: в Україні виявлено 172 712​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 240 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 172 712
Одужали 76 754
Померли 3 516

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (19 140) та у Львівській області (18 129). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 200

Волинська область

 6 783

Дніпропетровська область

 3 878

Донецька область

 2 371

Житомирська область

 4 931

Закарпатська область

 9 110

Запорізька область

 2 829

Івано-Франківська область

 12 212

Кіровоградська область

 973

Київ

 19 140

Київська область

 7 611

Львівська область

 18 129

Луганська область

 735

Миколаївська область

 2 374

Одеська область

 11 205

Полтавська область

 1 461

Рівненська область

 11 015

Сумська область

 2 916

Тернопільська область

 11 016

Харківська область

 14 464

Херсонська область

 790

Хмельницька область

 4 481

Чернівецька область

 12 917

Черкаська область

 2 983

Чернігівська область

 3 188

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-09-2020:

Захворіли 30 395 988
Одужали 21 808 302
Померли 950 434

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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