Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 19 вересня: в Україні виявлено 172 712​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 240 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 172 712 Одужали 76 754 Померли 3 516

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (19 140) та у Львівській області (18 129). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 200 Волинська область 6 783 Дніпропетровська область 3 878 Донецька область 2 371 Житомирська область 4 931 Закарпатська область 9 110 Запорізька область 2 829 Івано-Франківська область 12 212 Кіровоградська область 973 Київ 19 140 Київська область 7 611 Львівська область 18 129 Луганська область 735 Миколаївська область 2 374 Одеська область 11 205 Полтавська область 1 461 Рівненська область 11 015 Сумська область 2 916 Тернопільська область 11 016 Харківська область 14 464 Херсонська область 790 Хмельницька область 4 481 Чернівецька область 12 917 Черкаська область 2 983 Чернігівська область 3 188

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-09-2020:

Захворіли 30 395 988 Одужали 21 808 302 Померли 950 434 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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