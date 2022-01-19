Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 19 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​12 815 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 815 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 97 644​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 270 793 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 780 903 Одужали 3 567 336 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 993 075 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 270 520 Померли 98 712

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 767 Волинська область 157 Дніпропетровська область 414 Донецька область 483 Житомирська область 258 Закарпатська область 292 Запорізька область 201 Івано-Франківська область 1 575 Кіровоградська область 86 Київ 1 268 Київська область 491 Львівська область 956 Луганська область 215 Миколаївська область 222 Одеська область 534 Полтавська область 470 Рівненська область 568 Сумська область 860 Тернопільська область 528 Харківська область 666 Херсонська область 305 Хмельницька область 625 Черкаська область 300 Чернівецька область 513 Чернігівська область 61

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-01-2022:

Захворіли 326 885 054 Одужали 266 491 056 Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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