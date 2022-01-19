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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 19 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​12 815 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 815 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 97 644​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 270 793 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 780 903

Одужали

 3 567 336

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 993 075

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 270 520

Померли

98 712

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

767

Волинська область

157

Дніпропетровська область

414

Донецька область

483

Житомирська область

258

Закарпатська область

292

Запорізька область

201

Івано-Франківська область

1 575

Кіровоградська область

86

Київ

1 268

Київська область

491

Львівська область

956

Луганська область

215

Миколаївська область

222

Одеська область

534

Полтавська область

470

Рівненська область

568

Сумська область

860

Тернопільська область

528

Харківська область

666

Херсонська область

305

Хмельницька область

625

Черкаська область

300

Чернівецька область

513

Чернігівська область

61

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-01-2022:

Захворіли 326 885 054
Одужали

266 491 056
Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня - фото 469677

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