Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 19 січня: в Україні виявлено 1 167 655 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 939​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 33 400​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 983 122​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 167 655 Одужали 886 248​ Померли 21 046​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 73 Волинська область 70 Дніпропетровська область 201 Донецька область 174 Житомирська область 38 Закарпатська область 94 Запорізька область 449 Івано-Франківська область 127 Кіровоградська область 29 Київ 637 Київська область 150 Львівська область 197 Луганська область 64 Миколаївська область 115 Одеська область 453 Полтавська область 197 Рівненська область 58 Сумська область 61 Тернопільська область 67 Харківська область 237 Херсонська область 26 Хмельницька область 39 Чернівецька область 172 Черкаська область 208 Чернігівська область 3

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-01-2021:

Захворіли 95 521 524​ Одужали 67 786 760 Померли 2 039 867​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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