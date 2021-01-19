Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня

  • 71
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 19 січня: в Україні виявлено 1 167 655 випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 3 939​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 33 400​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 983 122​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 167 655
Одужали 886 248​
Померли 21 046​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 73

Волинська область

 70

Дніпропетровська область

 201

Донецька область

 174

Житомирська область

 38

Закарпатська область

 94

Запорізька область

 449

Івано-Франківська область

 127

Кіровоградська область

 29

Київ

 637

Київська область

 150

Львівська область

 197

Луганська область

 64

Миколаївська область

 115

Одеська область

 453

Полтавська область

 197

Рівненська область

 58

Сумська область

 61

Тернопільська область

 67

Харківська область

 237

Херсонська область

 26

Хмельницька область

 39

Чернівецька область

 172

Черкаська область

 208

Чернігівська область

 3

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-01-2021:

Захворіли

95 521 524​
Одужали

67 786 760
Померли

2 039 867​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще
  • 15 cічня, 12:45
  • 285
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 836
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2088
Загрузка...
Новини