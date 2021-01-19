На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
- 71
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 19 січня: в Україні виявлено 1 167 655 випадків коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 167 655
|Одужали
|886 248
|Померли
|21 046
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|73
|
Волинська область
|70
|
Дніпропетровська область
|201
|
Донецька область
|174
|
Житомирська область
|38
|
Закарпатська область
|94
|
Запорізька область
|449
|
Івано-Франківська область
|127
|
Кіровоградська область
|29
|
Київ
|637
|
Київська область
|150
|
Львівська область
|197
|
Луганська область
|64
|
Миколаївська область
|115
|
Одеська область
|453
|
Полтавська область
|197
|
Рівненська область
|58
|
Сумська область
|61
|
Тернопільська область
|67
|
Харківська область
|237
|
Херсонська область
|26
|
Хмельницька область
|39
|
Чернівецька область
|172
|
Черкаська область
|208
|
Чернігівська область
|3
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-01-2021:
|Захворіли
|
95 521 524
|Одужали
|
67 786 760
|Померли
|
2 039 867
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
10:48Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах
-
10:20Найбільшу пустелю у світі Сахару засипало снігом: приголомшливі фото
-
10:02Купання в ополонці на Водохреща – не українська традиція: руйнуємо міфи
-
09:51Картинки з Водохрещем 2021: відкритки, листівки і фото з Йорданом
-
09:29З Водохрещем 2021: оригінальні привітання у прозі на Йордан
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
08:50Надувна фігура Дональда Трампа стала експонатом Музею Лондона
-
08:24Учені з'ясували, як фастфуд впливає на сон і пам'ять підлітків
-
07:51Українська тенісистка показала простий спосіб домашніх тренувань на карантині
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
21:49Цей овоч краще за інших сприяє довголіттю
-
21:18Експерти обрали найкращі автомобілі для жінок: ТОП-5
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:19Рятувальниці Малібу: Оля Полякова з донькою приміряли спокусливі бікіні
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
19:22Країна чудес Віллі з Ніколасом Кейджем: дивіться перший трейлер фільму
-
18:44Супутники Урану можуть бути придатні для життя
-
18:15Смачний Марсель: як приготувати ситний салат
-
17:50Гороскоп на 19 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дружина MONATIK заворожила шанувальників знімком в бікіні
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
16:45Як не захворіти після водохресного купання: поради лікаря
-
16:22В Іспанії підрахували збитки через аномальний снігопад: фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
14:13Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
-
11:53Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня