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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unicef

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 19 лютого: в Україні за останню добу виявлено 31 125 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 31 125​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 116 625 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 341 828​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 703 323

Одужали

 3 926 496

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 667 266

Вакцинувалися 2-ою дозою

15 100 993

Вакцинувались бустерною дозою

 656 080
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 339

Померли

104 366

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

687

Волинська область

1 118

Дніпропетровська область

2 712

Донецька область

1 833

Житомирська область

1 706

Закарпатська область

446

Запорізька область

1 405

Івано-Франківська область

536

Кіровоградська область

461

Київ

4 538

Київська область

1 316

Львівська область

1 490

Луганська область

748

Миколаївська область

1 235

Одеська область

3 587

Полтавська область

1 668

Рівненська область

824

Сумська область

1 118

Тернопільська область

608

Харківська область

1 800

Херсонська область

980

Хмельницька область

1 354

Черкаська область

1 273

Чернівецька область

381

Чернігівська область

1 114

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-02-2022:

Захворіли 422 260 571
Одужали

346 871 768
Померли 5 893 422

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого - фото 469677

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