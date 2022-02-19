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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 19 лютого: в Україні за останню добу виявлено 31 125 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 31 125 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 116 625 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 341 828 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 703 323
|
Одужали
|3 926 496
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 667 266
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
15 100 993
|
Вакцинувались бустерною дозою
|656 080
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|26 339
|
Померли
|
104 366
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
687
|
Волинська область
|
1 118
|
Дніпропетровська область
|
2 712
|
Донецька область
|
1 833
|
Житомирська область
|
1 706
|
Закарпатська область
|
446
|
Запорізька область
|
1 405
|
Івано-Франківська область
|
536
|
Кіровоградська область
|
461
|
Київ
|
4 538
|
Київська область
|
1 316
|
Львівська область
|
1 490
|
Луганська область
|
748
|
Миколаївська область
|
1 235
|
Одеська область
|
3 587
|
Полтавська область
|
1 668
|
Рівненська область
|
824
|
Сумська область
|
1 118
|
Тернопільська область
|
608
|
Харківська область
|
1 800
|
Херсонська область
|
980
|
Хмельницька область
|
1 354
|
Черкаська область
|
1 273
|
Чернівецька область
|
381
|
Чернігівська область
|
1 114
Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-02-2022:
|Захворіли
|422 260 571
|Одужали
|
346 871 768
|Померли
|5 893 422
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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