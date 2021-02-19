Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого

Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 19 лютого: в Україні виявлено 1 293 672​ випадок коронавірусу.

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​​​​​​​​6 531 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 19 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 688 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 651 624​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 19 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 293 672 Одужали 1 139 977 Померли 24 972

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 581 Волинська область 180 Дніпропетровська область 397 Донецька область 132 Житомирська область 260 Закарпатська область 397 Запорізька область 182 Івано-Франківська область 753 Кіровоградська область 63 Київ 544 Київська область 365 Львівська область 422 Луганська область 43 Миколаївська область 182 Одеська область 238 Полтавська область 133 Рівненська область 134 Сумська область 104 Тернопільська область 217 Харківська область 182 Херсонська область 34 Хмельницька область 197 Чернівецька область 458 Черкаська область 155 Чернігівська область 178

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-02-2021:

Захворіли 110 270 288​ Одужали 84 865 062 Померли 2 439 834 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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