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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 19 лютого: в Україні виявлено 1 293 672​ випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​6 531 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 19 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 688 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 651 624​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 293 672
Одужали 1 139 977
Померли 24 972

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 581

Волинська область

 180

Дніпропетровська область

 397

Донецька область

 132

Житомирська область

 260

Закарпатська область

 397

Запорізька область

 182

Івано-Франківська область

 753

Кіровоградська область

 63

Київ

 544

Київська область

 365

Львівська область

 422

Луганська область

 43

Миколаївська область

 182

Одеська область

 238

Полтавська область

 133

Рівненська область

 134

Сумська область

 104

Тернопільська область

 217

Харківська область

 182

Херсонська область

 34

Хмельницька область

 197

Чернівецька область

 458

Черкаська область

 155

Чернігівська область

 178

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-02-2021:

Захворіли

110 270 288​
Одужали

84 865 062
Померли

2 439 834

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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