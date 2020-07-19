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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 19 липня: в Україні виявлено 58 111 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 731 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 19 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 797 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 108 207 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 58 842
Одужали 30 879
Померли 1 485

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 797) та у Львівській області (7 891). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 299

Волинська область

 3 251

Дніпропетровська область

 1 207

Донецька область

 792

Житомирська область

 1 593

Закарпатська область

 4 354

Запорізька область

 669

Івано-Франківська область

 3 464

Кіровоградська область

 681

Київ

 6 884

Київська область

 3 271

Львівська область

 8 000

Луганська область

 106

Миколаївська область

 513

Одеська область

 2 532

Полтавська область

 351

Рівненська область

 5 082

Сумська область

 370

Тернопільська область

 2 430

Харківська область

 3 014

Херсонська область

 213

Хмельницька область

 980

Чернівецька область

 5 311

Черкаська область

 833

Чернігівська область

 642

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-07-2020:

Захворіли 14 429 382
Одужали 8 620 954
Померли 604 963

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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