Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 19 липня: в Україні виявлено 58 111 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 731 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 19 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 797 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 108 207 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 58 842 Одужали 30 879 Померли 1 485

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 797) та у Львівській області (7 891). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 299 Волинська область 3 251 Дніпропетровська область 1 207 Донецька область 792 Житомирська область 1 593 Закарпатська область 4 354 Запорізька область 669 Івано-Франківська область 3 464 Кіровоградська область 681 Київ 6 884 Київська область 3 271 Львівська область 8 000 Луганська область 106 Миколаївська область 513 Одеська область 2 532 Полтавська область 351 Рівненська область 5 082 Сумська область 370 Тернопільська область 2 430 Харківська область 3 014 Херсонська область 213 Хмельницька область 980 Чернівецька область 5 311 Черкаська область 833 Чернігівська область 642

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-07-2020:

Захворіли 14 429 382 Одужали 8 620 954 Померли 604 963 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020