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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 19 квітня: в Україні виявлений 1 953 016​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​6 506 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 27 488 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 958 482​​​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 953 016​
Одужали 1 487 677
Померли 40 000

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 122

Волинська область

 214

Дніпропетровська область

 761

Донецька область

 377

Житомирська область

 267

Закарпатська область

 48

Запорізька область

 90

Івано-Франківська область

 48

Кіровоградська область

 164

Київ

 447

Київська область

 428

Львівська область

 490

Луганська область

 47

Миколаївська область

 461

Одеська область

 372

Полтавська область

 164

Рівненська область

 150

Сумська область

 205

Тернопільська область

 219

Харківська область

 622

Херсонська область

 103

Хмельницька область

 100

Чернівецька область

 139

Черкаська область

 273

Чернігівська область

 195

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-04-2021:

Захворіли

141 352 023
Одужали

119 944 653
Померли

3 024 317

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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