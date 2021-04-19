Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 19 квітня: в Україні виявлений 1 953 016​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​6 506 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 27 488 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 958 482​​​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 19 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 953 016​ Одужали 1 487 677 Померли 40 000

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 122 Волинська область 214 Дніпропетровська область 761 Донецька область 377 Житомирська область 267 Закарпатська область 48 Запорізька область 90 Івано-Франківська область 48 Кіровоградська область 164 Київ 447 Київська область 428 Львівська область 490 Луганська область 47 Миколаївська область 461 Одеська область 372 Полтавська область 164 Рівненська область 150 Сумська область 205 Тернопільська область 219 Харківська область 622 Херсонська область 103 Хмельницька область 100 Чернівецька область 139 Черкаська область 273 Чернігівська область 195

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-04-2021:

Захворіли 141 352 023 Одужали 119 944 653 Померли 3 024 317 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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