На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня
-
- 115
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 19 квітня: в Україні виявлений 1 953 016 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 953 016
|Одужали
|1 487 677
|Померли
|40 000
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|122
|
Волинська область
|214
|
Дніпропетровська область
|761
|
Донецька область
|377
|
Житомирська область
|267
|
Закарпатська область
|48
|
Запорізька область
|90
|
Івано-Франківська область
|48
|
Кіровоградська область
|164
|
Київ
|447
|
Київська область
|428
|
Львівська область
|490
|
Луганська область
|47
|
Миколаївська область
|461
|
Одеська область
|372
|
Полтавська область
|164
|
Рівненська область
|150
|
Сумська область
|205
|
Тернопільська область
|219
|
Харківська область
|622
|
Херсонська область
|103
|
Хмельницька область
|100
|
Чернівецька область
|139
|
Черкаська область
|273
|
Чернігівська область
|195
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-04-2021:
|Захворіли
|
141 352 023
|Одужали
|
119 944 653
|Померли
|
3 024 317
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
14:31Ці прості продукти є в раціоні всіх довгожителів
-
14:12Розтанув найбільший айсберг на планеті
-
13:47Джастін Бібер з'явиться у спеціальному випуску серіалу Друзі в легендарному костюмі
-
13:19У Google Chrome з'явилася нова функція: можна створювати посилання на виділений текст
-
12:46У Каліфорнії продають будинок з шикарним гаражем, заповненим рідкісними Porsche
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Місячний посівний календар на травень 2021: коли і що садити
-
11:49Стало відомо, які три слова написала Єлизавета II у прощальній записці принцу Філіпу
-
11:23Як виглядає приватний літак наймолодшої мільярдерки світу: фото
-
10:50Глава Мін'юсту Денис Малюська продає NFT і обіцяє передати гроші на ремонт СІЗО
-
10:19Ця оптична ілюзія демонструє блакитний колір, який ви ніколи раніше не бачили
-
09:47Володарка найдовшого у світі волосся зробила коротку стрижку: відео
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня
-
08:48Як бути фізично активним впродовж дня, коли спортзали закриті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:30Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір
-
07:51В Apple розповіли, скільки отримує артист за кожне прослуховування на Apple Music
-
07:23Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі
- 18 квітня
-
21:5419 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:20Леся Нікітюк засвітила оголені сідниці на сміливому фото (18+)
-
20:50Китайці створили свій власний Гелендваген, якого назвали Cybertank
-
20:22На пляж впала 300-метрова ділянка скелі: це найбільший обвал у Британії за 60 років
-
19:49Дівчина тижня: гаряча серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі, яка створила власний порносайт (18+)
-
19:21Британський бренд продав NFT-худі за шалені гроші
-
18:48Облягаючі шорти іспанського тенісиста викликали справжній фурор у мережі: фото
-
12:15Місячний посівний календар на травень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 квітня
-
08:30Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір
-
07:23Погода в Україні 19 квітня: де пройдуть дощі
- 18 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі, яка створила власний порносайт (18+)
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:57Вакцинація від коронавірусу в Україні: коли всі охочі зможуть зробити щеплення
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня
-
08:214 поради, які допоможуть схуднути за допомогою ходьби
- 17 квітня
-
21:49Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження
-
18:21Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
15:14Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни
-
12:13У мережі показали найкращі знімки за версією World Press Photo 2021
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня
-
08:137 популярних продуктів, які можуть стати причиною появи целюліту
- 16 квітня
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
18:24Що таке епістемічне виснаження та як з ним боротися: поради експертів
-
15:20Дивовижні властивості лайма, про які варто знати
-
12:16Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен
-
10:19KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
07:48Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти
- 15 квітня
-
21:50Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають
-
18:5020 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті
-
14:50Психологічний тест у картинці: як ви насправді ставитесь до людей