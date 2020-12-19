Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 19 грудня: в Україні виявлено 956 123 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 11 742 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 089 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 248 720 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 956 123 Одужали 574 536 Померли 16 469

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (99 694) та у Харківській області (64 792). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 20 781 Волинська область 30 197 Дніпропетровська область 52 068 Донецька область 31 929 Житомирська область 36 061 Закарпатська область 27 003 Запорізька область 46 544 Івано-Франківська область 41 798 Кіровоградська область 7 707 Київ 99 694 Київська область 52 415 Львівська область 56 442 Луганська область 8 640 Миколаївська область 26 260 Одеська область 63 124 Полтавська область 31 433 Рівненська область 38 315 Сумська область 37 612 Тернопільська область 32 235 Харківська область 64 792 Херсонська область 15 449 Хмельницька область 36 360 Чернівецька область 37 949 Черкаська область 34 451 Чернігівська область 26 864

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-12-2020:

Захворіли 75 658 179​ Одужали 42 660 048​ Померли 1 674 460​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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