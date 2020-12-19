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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 19 грудня: в Україні виявлено 956 123 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 11 742 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 60 089 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 248 720 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 956 123
Одужали 574 536
Померли 16 469

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (99 694) та у Харківській області (64 792). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 20 781

Волинська область

 30 197

Дніпропетровська область

 52 068

Донецька область

 31 929

Житомирська область

 36 061

Закарпатська область

 27 003

Запорізька область

 46 544

Івано-Франківська область

 41 798

Кіровоградська область

 7 707

Київ

 99 694

Київська область

 52 415

Львівська область

 56 442

Луганська область

 8 640

Миколаївська область

 26 260

Одеська область

 63 124

Полтавська область

 31 433

Рівненська область

 38 315

Сумська область

 37 612

Тернопільська область

 32 235

Харківська область

 64 792

Херсонська область

 15 449

Хмельницька область

 36 360

Чернівецька область

 37 949

Черкаська область

 34 451

Чернігівська область

 26 864

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-12-2020:

Захворіли

75 658 179​
Одужали

42 660 048​
Померли

1 674 460​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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