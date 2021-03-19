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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 19 березня: в Україні виявлений 1 519 926 випадків коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 519 926
|Одужали
|1 248 782
|Померли
|29 515
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 210), Львівській (1 140), Київській (1 134), Харківській (1 085) та Вінницькій (948) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|948
|
Волинська область
|348
|
Дніпропетровська область
|716
|
Донецька область
|671
|
Житомирська область
|913
|
Закарпатська область
|546
|
Запорізька область
|408
|
Івано-Франківська область
|506
|
Кіровоградська область
|158
|
Київ
|1 210
|
Київська область
|1 134
|
Львівська область
|1 140
|
Луганська область
|147
|
Миколаївська область
|419
|
Одеська область
|935
|
Полтавська область
|543
|
Рівненська область
|443
|
Сумська область
|489
|
Тернопільська область
|628
|
Харківська область
|1 085
|
Херсонська область
|141
|
Хмельницька область
|855
|
Чернівецька область
|584
|
Черкаська область
|536
|
Чернігівська область
|347
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-03-2021:
|Захворіли
|
121 839 759
|Одужали
|
98 216 070
|Померли
|
2 693 023
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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