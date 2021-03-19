Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 19 березня: в Україні виявлений 1 519 926 випадків коронавірусу.

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15 850 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 115 274 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 573 737​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 19 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 519 926 Одужали 1 248 782 Померли 29 515

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 210), Львівській (1 140), Київській (1 134), Харківській (1 085) та Вінницькій (948) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 948 Волинська область 348 Дніпропетровська область 716 Донецька область 671 Житомирська область 913 Закарпатська область 546 Запорізька область 408 Івано-Франківська область 506 Кіровоградська область 158 Київ 1 210 Київська область 1 134 Львівська область 1 140 Луганська область 147 Миколаївська область 419 Одеська область 935 Полтавська область 543 Рівненська область 443 Сумська область 489 Тернопільська область 628 Харківська область 1 085 Херсонська область 141 Хмельницька область 855 Чернівецька область 584 Черкаська область 536 Чернігівська область 347

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-03-2021:

Захворіли 121 839 759 Одужали 98 216 070 Померли 2 693 023 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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