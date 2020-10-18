На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
-
- 87
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 18 жовтня: в Україні виявлено 298 872 випадки коронавірусу.
Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|298 872
|Одужали
|125 377
|Померли
|5 607
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (30 463) та у Харківській області (28 518). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|8 356
|
Волинська область
|10 830
|
Дніпропетровська область
|10 933
|
Донецька область
|7 007
|
Житомирська область
|9 787
|
Закарпатська область
|11 735
|
Запорізька область
|6 365
|
Івано-Франківська область
|16 580
|
Кіровоградська область
|1 564
|
Київ
|30 463
|
Київська область
|12 684
|
Львівська область
|24 844
|
Луганська область
|2 422
|
Миколаївська область
|5 687
|
Одеська область
|18 729
|
Полтавська область
|5 877
|
Рівненська область
|15 882
|
Сумська область
|8 850
|
Тернопільська область
|17 361
|
Харківська область
|28 518
|
Херсонська область
|2 472
|
Хмельницька область
|10 818
|
Чернівецька область
|17 659
|
Черкаська область
|6 762
|
Чернігівська область
|6 686
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-10-2020:
|Захворіли
|39 959 651
|Одужали
|29 890 384
|Померли
|1 114 636
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
19:51У королеви Єлизавети II з'явився новий офіційний портрет
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
18:50Учні середніх і старших класів в США отримають безкоштовні презервативи
-
18:20Гороскоп на 19 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:21Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води
-
16:54У Токіо відкрився парк розваг, присвячений порно
-
16:20Для крихітних: у Ліверпулі здають квартиру з креативною ванною кімнатою (фото)
-
15:51Даша Астаф'єва розбурхала мережу розкутим кадрами під водою
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:52Netflix назвав найпопулярніший новий серіал 2020 року
-
14:24Котяча фотосесія підкорила мережу: відео для хорошого настрою
-
13:53Коли ви зрозуміли, що стали старими: відповіді з соцмереж
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:22Чому не варто працювати на вихідних: відповідь вчених
-
12:52Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву домівок
-
12:21Модель Барбара Палвін показала пікантне фото у білизні (18+)
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
11:17Погода в Україні 18 жовтня: де пройдуть дощі і коли потепліє
-
10:49Я не погоджуюсь з результатом: Ломаченко емоційно прокоментував поразку Лопесу
-
10:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
-
09:48ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: дивитись відео і результат бою, хто переміг
-
09:21Які продукти пришвидшують старіння
-
08:44Як правильний графік дня впливає на нашу уважність
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
10:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
- 17 жовтня
-
22:10ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС дивитись онлайн: трансляція бою 18 жовтня 2020
-
21:18Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)
-
19:14Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
12:42Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства
-
10:16Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня
-
08:13Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм
- 16 жовтня
-
20:30ТОП-7 найсексуальніших фото моделей за цей тиждень (18+)
-
16:12Не чекай Нового року: 7 причин почати нове життя вже сьогодні
-
12:16Стартували продажі українського вантажного електробайка Delfast Trike
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня
- 15 жовтня
-
21:32Модель Playboy розповіла про віртуальний секс під час пандемії (18+)
-
19:14Карантинні зони в Україні оновили: у червоній – рекордна кількість регіонів (список)
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців