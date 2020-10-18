Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 18 жовтня: в Україні виявлено 298 872 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 231 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 18 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 298 872 Одужали 125 377 Померли 5 607

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (30 463) та у Харківській області (28 518). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 356 Волинська область 10 830 Дніпропетровська область 10 933 Донецька область 7 007 Житомирська область 9 787 Закарпатська область 11 735 Запорізька область 6 365 Івано-Франківська область 16 580 Кіровоградська область 1 564 Київ 30 463 Київська область 12 684 Львівська область 24 844 Луганська область 2 422 Миколаївська область 5 687 Одеська область 18 729 Полтавська область 5 877 Рівненська область 15 882 Сумська область 8 850 Тернопільська область 17 361 Харківська область 28 518 Херсонська область 2 472 Хмельницька область 10 818 Чернівецька область 17 659 Черкаська область 6 762 Чернігівська область 6 686

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-10-2020:

Захворіли 39 959 651 Одужали 29 890 384 Померли 1 114 636 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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