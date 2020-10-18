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Коронавірус Василь Ломаченко

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 18 жовтня: в Україні виявлено 298 872 випадки коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 5 231 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 18 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня - фото 430777

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 298 872
Одужали 125 377
Померли 5 607

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (30 463) та у Харківській області (28 518). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 356

Волинська область

 10 830

Дніпропетровська область

 10 933

Донецька область

 7 007

Житомирська область

 9 787

Закарпатська область

 11 735

Запорізька область

 6 365

Івано-Франківська область

 16 580

Кіровоградська область

 1 564

Київ

 30 463

Київська область

 12 684

Львівська область

 24 844

Луганська область

 2 422

Миколаївська область

 5 687

Одеська область

 18 729

Полтавська область

 5 877

Рівненська область

 15 882

Сумська область

 8 850

Тернопільська область

 17 361

Харківська область

 28 518

Херсонська область

 2 472

Хмельницька область

 10 818

Чернівецька область

 17 659

Черкаська область

 6 762

Чернігівська область

 6 686

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-10-2020:

Захворіли 39 959 651
Одужали 29 890 384
Померли 1 114 636

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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