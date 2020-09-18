Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 вересня

Новини про коронавірус в Україні / newsleader

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 18 вересня: в Україні виявлено 169 472​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 228 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 169 472​ Одужали 75 486​ Померли 3 468​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (18 740) та у Львівській області (17 869). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 114 Волинська область 6 689 Дніпропетровська область 3 765 Донецька область 2 313 Житомирська область 4 774 Закарпатська область 9 031 Запорізька область 2 748 Івано-Франківська область 12 031 Кіровоградська область 967 Київ 18 740 Київська область 7 476 Львівська область 17 869 Луганська область 706 Миколаївська область 2 320 Одеська область 10 924 Полтавська область 1 390 Рівненська область 10 917 Сумська область 2 807 Тернопільська область 10 705 Харківська область 14 264 Херсонська область 766 Хмельницька область 4 339 Чернівецька область 12 793 Черкаська область 2 891 Чернігівська область 3 133

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-09-2020:

Захворіли 30 077 988 Одужали 21 808 302 Померли 945 159 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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