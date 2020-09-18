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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / newsleader

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 18 вересня: в Україні виявлено 169 472​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 228 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 169 472​
Одужали 75 486​
Померли 3 468​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (18 740) та у Львівській області (17 869). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 114

Волинська область

 6 689

Дніпропетровська область

 3 765

Донецька область

 2 313

Житомирська область

 4 774

Закарпатська область

 9 031

Запорізька область

 2 748

Івано-Франківська область

 12 031

Кіровоградська область

 967

Київ

 18 740

Київська область

 7 476

Львівська область

 17 869

Луганська область

 706

Миколаївська область

 2 320

Одеська область

 10 924

Полтавська область

 1 390

Рівненська область

 10 917

Сумська область

 2 807

Тернопільська область

 10 705

Харківська область

 14 264

Херсонська область

 766

Хмельницька область

 4 339

Чернівецька область

 12 793

Черкаська область

 2 891

Чернігівська область

 3 133

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-09-2020:

Захворіли 30 077 988
Одужали 21 808 302
Померли 945 159

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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