Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 18 травня: в Україні виявлено 2 160 095​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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2 136​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 110 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 882 447​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 160 095 Одужали 1 882 344 Померли 48 469

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 44 Волинська область 135 Дніпропетровська область 220 Донецька область 428 Житомирська область 30 Закарпатська область 58 Запорізька область 265 Івано-Франківська область 73 Кіровоградська область 40 Київ 425 Київська область 229 Львівська область 118 Луганська область 111 Миколаївська область 186 Одеська область 148 Полтавська область 275 Рівненська область 425 Сумська область 113 Тернопільська область 65 Харківська область 259 Херсонська область 28 Хмельницька область 103 Чернівецька область 74 Черкаська область 180 Чернігівська область 60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-05-2021:

Захворіли 163 361 364 Одужали 140 436 790 Померли 3 371 856 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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