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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 18 травня: в Україні виявлено 2 160 095 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​2 136​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 110 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 882 447 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 160 095
Одужали 1 882 344
Померли 48 469

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 44

Волинська область

 135

Дніпропетровська область

 220

Донецька область

 428

Житомирська область

 30

Закарпатська область

 58

Запорізька область

 265

Івано-Франківська область

 73

Кіровоградська область

 40

Київ

 425

Київська область

 229

Львівська область

 118

Луганська область

 111

Миколаївська область

 186

Одеська область

 148

Полтавська область

 275

Рівненська область

 425

Сумська область

 113

Тернопільська область

 65

Харківська область

 259

Херсонська область

 28

Хмельницька область

 103

Чернівецька область

 74

Черкаська область

 180

Чернігівська область

 60

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-05-2021:

Захворіли 163 361 364
Одужали

140 436 790
Померли

3 371 856

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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