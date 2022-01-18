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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 18 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​8 558 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 8 558 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 696​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 220 495​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 768 088

Одужали

 3 561 923

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 993 075

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 270 520

Померли

98 549

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

372

Волинська область

142

Дніпропетровська область

286

Донецька область

365

Житомирська область

58

Закарпатська область

230

Запорізька область

188

Івано-Франківська область

640

Кіровоградська область

61

Київ

972

Київська область

345

Львівська область

870

Луганська область

207

Миколаївська область

148

Одеська область

350

Полтавська область

473

Рівненська область

370

Сумська область

384

Тернопільська область

282

Харківська область

678

Херсонська область

58

Хмельницька область

239

Черкаська область

214

Чернівецька область

475

Чернігівська область

151

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-01-2022:

Захворіли 326 885 054
Одужали

266 491 056
Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня - фото 469677

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