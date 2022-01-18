Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 18 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​8 558 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 8 558 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 696​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 220 495​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 768 088 Одужали 3 561 923 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 993 075 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 270 520 Померли 98 549

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 372 Волинська область 142 Дніпропетровська область 286 Донецька область 365 Житомирська область 58 Закарпатська область 230 Запорізька область 188 Івано-Франківська область 640 Кіровоградська область 61 Київ 972 Київська область 345 Львівська область 870 Луганська область 207 Миколаївська область 148 Одеська область 350 Полтавська область 473 Рівненська область 370 Сумська область 384 Тернопільська область 282 Харківська область 678 Херсонська область 58 Хмельницька область 239 Черкаська область 214 Чернівецька область 475 Чернігівська область 151

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-01-2022:

Захворіли 326 885 054 Одужали 266 491 056 Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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