Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 18 січня: в Україні виявлено 1 163 716 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 034​ нових випадки COVID-19. Станом на ранок 18 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 13 247 ​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 964 388 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 163 716 Одужали 871 196​ Померли 20 869​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 102 Волинська область 129 Дніпропетровська область 220 Донецька область 91 Житомирська область 111 Закарпатська область 91 Запорізька область 266 Івано-Франківська область 110 Кіровоградська область 5 Київ 301 Київська область 240 Львівська область 122 Луганська область 3 Миколаївська область 323 Одеська область 150 Полтавська область 92 Рівненська область 61 Сумська область 84 Тернопільська область 91 Харківська область 46 Херсонська область 78 Хмельницька область 1 Чернівецька область 161 Черкаська область 120 Чернігівська область 36

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-01-2021:

Захворіли 95 007 433​ Одужали 67 786 760 Померли 2 029 906​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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