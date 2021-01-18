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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 18 січня: в Україні виявлено 1 163 716 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 034​ нових випадки COVID-19. Станом на ранок 18 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 13 247 ​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 964 388 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 163 716
Одужали 871 196​
Померли 20 869​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 102

Волинська область

 129

Дніпропетровська область

 220

Донецька область

 91

Житомирська область

 111

Закарпатська область

 91

Запорізька область

 266

Івано-Франківська область

 110

Кіровоградська область

 5

Київ

 301

Київська область

 240

Львівська область

 122

Луганська область

 3

Миколаївська область

 323

Одеська область

 150

Полтавська область

 92

Рівненська область

 61

Сумська область

 84

Тернопільська область

 91

Харківська область

 46

Херсонська область

 78

Хмельницька область

 1

Чернівецька область

 161

Черкаська область

 120

Чернігівська область

 36

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-01-2021:

Захворіли

95 007 433​
Одужали

67 786 760
Померли

2 029 906​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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