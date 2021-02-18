Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 18 лютого: в Україні виявлено 1 287 141 випадок коронавірусу.

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​​​​​​​​6 237 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 688 повідомленнь про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 625 529​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 18 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомленнь про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 287 141 Одужали 1 134 120 Померли 24 852

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 514 Волинська область 163 Дніпропетровська область 205 Донецька область 171 Житомирська область 438 Закарпатська область 500 Запорізька область 88 Івано-Франківська область 799 Кіровоградська область 31 Київ 513 Київська область 231 Львівська область 300 Луганська область 34 Миколаївська область 119 Одеська область 201 Полтавська область 156 Рівненська область 167 Сумська область 194 Тернопільська область 215 Харківська область 289 Херсонська область 44 Хмельницька область 202 Чернівецька область 436 Черкаська область 140 Чернігівська область 87

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-02-2021:

Захворіли 110 035 727 Одужали 84 865 062 Померли 2 429 822 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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