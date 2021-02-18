Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого

  • 52
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 18 лютого: в Україні виявлено 1 287 141 випадок коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​6 237 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 64 688 повідомленнь про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 625 529​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 287 141
Одужали 1 134 120
Померли 24 852

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 514

Волинська область

 163

Дніпропетровська область

 205

Донецька область

 171

Житомирська область

 438

Закарпатська область

 500

Запорізька область

 88

Івано-Франківська область

 799

Кіровоградська область

 31

Київ

 513

Київська область

 231

Львівська область

 300

Луганська область

 34

Миколаївська область

 119

Одеська область

 201

Полтавська область

 156

Рівненська область

 167

Сумська область

 194

Тернопільська область

 215

Харківська область

 289

Херсонська область

 44

Хмельницька область

 202

Чернівецька область

 436

Черкаська область

 140

Чернігівська область

 87

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-02-2021:

Захворіли

110 035 727
Одужали

84 865 062
Померли

2 429 822

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
  • 12 лютого, 19:25
  • 175
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1665
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4131
Загрузка...
Новини