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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 18 лютого: в Україні виявлено 1 287 141 випадок коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 287 141
|Одужали
|1 134 120
|Померли
|24 852
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|514
|
Волинська область
|163
|
Дніпропетровська область
|205
|
Донецька область
|171
|
Житомирська область
|438
|
Закарпатська область
|500
|
Запорізька область
|88
|
Івано-Франківська область
|799
|
Кіровоградська область
|31
|
Київ
|513
|
Київська область
|231
|
Львівська область
|300
|
Луганська область
|34
|
Миколаївська область
|119
|
Одеська область
|201
|
Полтавська область
|156
|
Рівненська область
|167
|
Сумська область
|194
|
Тернопільська область
|215
|
Харківська область
|289
|
Херсонська область
|44
|
Хмельницька область
|202
|
Чернівецька область
|436
|
Черкаська область
|140
|
Чернігівська область
|87
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-02-2021:
|Захворіли
|
110 035 727
|Одужали
|
84 865 062
|Померли
|
2 429 822
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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