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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 18 липня: в Україні виявлено 58 111 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 847 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 055 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 107 410 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня - фото 416385

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 58 111
Одужали 30 525
Померли 1 477

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 797) та у Львівській області (7 891). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 271

Волинська область

 3 219

Дніпропетровська область

 1 183

Донецька область

 791

Житомирська область

 1 584

Закарпатська область

 4 318

Запорізька область

 665

Івано-Франківська область

 3 385

Кіровоградська область

 677

Київ

 6 797

Київська область

 3 229

Львівська область

 7 891

Луганська область

 105

Миколаївська область

 510

Одеська область

 2 492

Полтавська область

 348

Рівненська область

 5 015

Сумська область

 355

Тернопільська область

 2 394

Харківська область

 2 971

Херсонська область

 209

Хмельницька область

 963

Чернівецька область

 5 289

Черкаська область

 818

Чернігівська область

 632

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-07-2020:

Захворіли 14 194 734
Одужали 8 470 356
Померли 599 438

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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