Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 18 липня: в Україні виявлено 58 111 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 847 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 055 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 107 410 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 58 111 Одужали 30 525 Померли 1 477

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 797) та у Львівській області (7 891). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 271 Волинська область 3 219 Дніпропетровська область 1 183 Донецька область 791 Житомирська область 1 584 Закарпатська область 4 318 Запорізька область 665 Івано-Франківська область 3 385 Кіровоградська область 677 Київ 6 797 Київська область 3 229 Львівська область 7 891 Луганська область 105 Миколаївська область 510 Одеська область 2 492 Полтавська область 348 Рівненська область 5 015 Сумська область 355 Тернопільська область 2 394 Харківська область 2 971 Херсонська область 209 Хмельницька область 963 Чернівецька область 5 289 Черкаська область 818 Чернігівська область 632

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-07-2020:

Захворіли 14 194 734 Одужали 8 470 356 Померли 599 438 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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