Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 18 грудня: в Україні виявлено 944 381 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 630 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 68 759 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 209 462 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 944 381 Одужали 561 222 Померли 16 256

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (98 330) та у Харківській області (64 237). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 20 578 Волинська область 29 817 Дніпропетровська область 51 401 Донецька область 31 449 Житомирська область 35 662 Закарпатська область 26 855 Запорізька область 45 715 Івано-Франківська область 41 644 Кіровоградська область 7 621 Київ 98 330 Київська область 51 588 Львівська область 55 860 Луганська область 8 533 Миколаївська область 25 826 Одеська область 61 963 Полтавська область 31 097 Рівненська область 37 840 Сумська область 37 157 Тернопільська область 32 089 Харківська область 64 237 Херсонська область 15 151 Хмельницька область 36 027 Чернівецька область 37 695 Черкаська область 33 837 Чернігівська область 26 409

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-12-2020:

Захворіли 75 307 242 Одужали 52 873981 Померли 1 668 818 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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