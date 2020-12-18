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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня

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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 18 грудня: в Україні виявлено 944 381 випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 630 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 68 759 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 209 462 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 944 381
Одужали 561 222
Померли 16 256

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (98 330) та у Харківській області (64 237). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 20 578

Волинська область

 29 817

Дніпропетровська область

 51 401

Донецька область

 31 449

Житомирська область

 35 662

Закарпатська область

 26 855

Запорізька область

 45 715

Івано-Франківська область

 41 644

Кіровоградська область

 7 621

Київ

 98 330

Київська область

 51 588

Львівська область

 55 860

Луганська область

 8 533

Миколаївська область

 25 826

Одеська область

 61 963

Полтавська область

 31 097

Рівненська область

 37 840

Сумська область

 37 157

Тернопільська область

 32 089

Харківська область

 64 237

Херсонська область

 15 151

Хмельницька область

 36 027

Чернівецька область

 37 695

Черкаська область

 33 837

Чернігівська область

 26 409

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-12-2020:

Захворіли

75 307 242
Одужали

52 873981
Померли

1 668 818

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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