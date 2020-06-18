Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 18 червня: в Україні виявлено 34 063 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 829 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 75 754 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 34 063 Одужали 15 447 Померли 966

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 135) та в місті Києві (4 048). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 563 Волинська область 1 610 Дніпропетровська область 1 021 Донецька область 339 Житомирська область 1 164 Закарпатська область 1 882 Запорізька область 541 Івано-Франківська область 1 893 Кіровоградська область 604 Київ 4 048 Київська область 2 119 Львівська область 3 398 Луганська область 68 Миколаївська область 323 Одеська область 1 188 Полтавська область 287 Рівненська область 2 527 Сумська область 236 Тернопільська область 1 542 Харківська область 1 707 Херсонська область 185 Хмельницька область 587 Чернівецька область 4 135 Черкаська область 568 Чернігівська область 448

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-06-2020:

Захворіли 8 406 660 Одужали 4 417 386 Померли 451 429 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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