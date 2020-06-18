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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 18 червня: в Україні виявлено 34 063 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 829 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 75 754 такі повідомлення.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня - фото 410812

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 34 063
Одужали 15 447
Померли 966

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 135) та в місті Києві (4 048). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 563

Волинська область

 1 610

Дніпропетровська область

 1 021

Донецька область

 339

Житомирська область

 1 164

Закарпатська область

 1 882

Запорізька область

 541

Івано-Франківська область

 1 893

Кіровоградська область

 604

Київ

 4 048

Київська область

 2 119

Львівська область

 3 398

Луганська область

 68

Миколаївська область

 323

Одеська область

 1 188

Полтавська область

 287

Рівненська область

 2 527

Сумська область

 236

Тернопільська область

 1 542

Харківська область

 1 707

Херсонська область

 185

Хмельницька область

 587

Чернівецька область

 4 135

Черкаська область

 568

Чернігівська область

 448

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-06-2020:

Захворіли 8 406 660
Одужали 4 417 386
Померли 451 429

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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