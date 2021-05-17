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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 17 травня: в Україні виявлено 2 156 000​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​2 136​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 17 306 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 851 754​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 156 000
Одужали 1 864 593
Померли 48 184

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 37

Волинська область

 102

Дніпропетровська область

 134

Донецька область

 190

Житомирська область

 93

Закарпатська область

 10

Запорізька область

 98

Івано-Франківська область

 42

Кіровоградська область

 4

Київ

 102

Київська область

 97

Львівська область

 104

Луганська область

 10

Миколаївська область

 122

Одеська область

 134

Полтавська область

 62

Рівненська область

 182

Сумська область

 137

Тернопільська область

 59

Харківська область

 89

Херсонська область

 114

Хмельницька область

 12

Чернівецька область

 59

Черкаська область

 113

Чернігівська область

 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-05-2021:

Захворіли 163 015 912
Одужали

140 436 790
Померли

3 371 856

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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