Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня

Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 17 травня: в Україні виявлено 2 156 000​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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2 136​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 17 306 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 851 754​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 17 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 156 000 Одужали 1 864 593 Померли 48 184

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 37 Волинська область 102 Дніпропетровська область 134 Донецька область 190 Житомирська область 93 Закарпатська область 10 Запорізька область 98 Івано-Франківська область 42 Кіровоградська область 4 Київ 102 Київська область 97 Львівська область 104 Луганська область 10 Миколаївська область 122 Одеська область 134 Полтавська область 62 Рівненська область 182 Сумська область 137 Тернопільська область 59 Харківська область 89 Херсонська область 114 Хмельницька область 12 Чернівецька область 59 Черкаська область 113 Чернігівська область 30

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-05-2021:

Захворіли 163 015 912 Одужали 140 436 790 Померли 3 371 856 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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