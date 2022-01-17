Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня

  • 97
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 17 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​5 072 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 5 072 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 35 464​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 182 817​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 759 530

Одужали

 3 556 162

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 971 998

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 240 830

Померли

98 361

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

194

Волинська область

101

Дніпропетровська область

127

Донецька область

52

Житомирська область

252

Закарпатська область

133

Запорізька область

18

Івано-Франківська область

492

Кіровоградська область

82

Київ

510

Київська область

132

Львівська область

854

Луганська область

4

Миколаївська область

31

Одеська область

224

Полтавська область

49

Рівненська область

86

Сумська область

189

Тернопільська область

314

Харківська область

647

Херсонська область

36

Хмельницька область

68

Черкаська область

88

Чернівецька область

344

Чернігівська область

45

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-01-2022:

Захворіли 326 885 054
Одужали

266 491 056
Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини