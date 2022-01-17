Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 17 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​5 072 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 5 072 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 35 464​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 182 817​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 759 530 Одужали 3 556 162 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 971 998 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 240 830 Померли 98 361

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 194 Волинська область 101 Дніпропетровська область 127 Донецька область 52 Житомирська область 252 Закарпатська область 133 Запорізька область 18 Івано-Франківська область 492 Кіровоградська область 82 Київ 510 Київська область 132 Львівська область 854 Луганська область 4 Миколаївська область 31 Одеська область 224 Полтавська область 49 Рівненська область 86 Сумська область 189 Тернопільська область 314 Харківська область 647 Херсонська область 36 Хмельницька область 68 Черкаська область 88 Чернівецька область 344 Чернігівська область 45

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-01-2022:

Захворіли 326 885 054 Одужали 266 491 056 Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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