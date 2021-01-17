Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 17 січня: в Україні виявлено 1 160 682 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 990 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 27 975 ​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 953 987 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 160 682 Одужали 865 960 Померли 20 802

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 176 Волинська область 178 Дніпропетровська область 309 Донецька область 234 Житомирська область 155 Закарпатська область 141 Запорізька область 332 Івано-Франківська область 153 Кіровоградська область 35 Київ 793 Київська область 362 Львівська область 315 Луганська область 101 Миколаївська область 328 Одеська область 330 Полтавська область 299 Рівненська область 145 Сумська область 244 Тернопільська область 107 Харківська область 315 Херсонська область 90 Хмельницька область 168 Чернівецька область 195 Черкаська область 307 Чернігівська область 198

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-01-2021:

Захворіли 94 968 109 Одужали 67 786 760 Померли 2 031 282 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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