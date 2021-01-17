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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 17 січня: в Україні виявлено 1 160 682 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 990 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 27 975 ​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 953 987 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 160 682
Одужали 865 960
Померли 20 802

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 176

Волинська область

 178

Дніпропетровська область

 309

Донецька область

 234

Житомирська область

 155

Закарпатська область

 141

Запорізька область

 332

Івано-Франківська область

 153

Кіровоградська область

 35

Київ

 793

Київська область

 362

Львівська область

 315

Луганська область

 101

Миколаївська область

 328

Одеська область

 330

Полтавська область

 299

Рівненська область

 145

Сумська область

 244

Тернопільська область

 107

Харківська область

 315

Херсонська область

 90

Хмельницька область

 168

Чернівецька область

 195

Черкаська область

 307

Чернігівська область

 198

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-01-2021:

Захворіли

94 968 109
Одужали

67 786 760
Померли

2 031 282

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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