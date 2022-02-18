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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 18 лютого: в Україні за останню добу виявлено 34 938 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 34 938 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 116 625 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 288 823 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 672 198
|
Одужали
|3 896 009
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 628 987
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
15 041 076
|
Вакцинувались бустерною дозою
|615 795
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|25 352
|
Померли
|
104 106
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
687
|
Волинська область
|
1 118
|
Дніпропетровська область
|
2 712
|
Донецька область
|
1 833
|
Житомирська область
|
1 706
|
Закарпатська область
|
446
|
Запорізька область
|
1 405
|
Івано-Франківська область
|
536
|
Кіровоградська область
|
461
|
Київ
|
4 538
|
Київська область
|
1 316
|
Львівська область
|
1 490
|
Луганська область
|
748
|
Миколаївська область
|
1 235
|
Одеська область
|
3 587
|
Полтавська область
|
1 668
|
Рівненська область
|
824
|
Сумська область
|
1 118
|
Тернопільська область
|
608
|
Харківська область
|
1 800
|
Херсонська область
|
980
|
Хмельницька область
|
1 354
|
Черкаська область
|
1 273
|
Чернівецька область
|
381
|
Чернігівська область
|
1 114
Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-02-2022:
|Захворіли
|418 244 241
|Одужали
|
341 733 211
|Померли
|5 869 206
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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