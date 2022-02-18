Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 18 лютого: в Україні за останню добу виявлено 34 938 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 34 938 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 116 625 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 288 823​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 672 198 Одужали 3 896 009 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 628 987 Вакцинувалися 2-ою дозою 15 041 076 Вакцинувались бустерною дозою 615 795 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 25 352 Померли 104 106

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 687 Волинська область 1 118 Дніпропетровська область 2 712 Донецька область 1 833 Житомирська область 1 706 Закарпатська область 446 Запорізька область 1 405 Івано-Франківська область 536 Кіровоградська область 461 Київ 4 538 Київська область 1 316 Львівська область 1 490 Луганська область 748 Миколаївська область 1 235 Одеська область 3 587 Полтавська область 1 668 Рівненська область 824 Сумська область 1 118 Тернопільська область 608 Харківська область 1 800 Херсонська область 980 Хмельницька область 1 354 Черкаська область 1 273 Чернівецька область 381 Чернігівська область 1 114

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-02-2022:

Захворіли 418 244 241 Одужали 341 733 211 Померли 5 869 206

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома