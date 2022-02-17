Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash Євробачення

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого

  • 51
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Pam Menegakis on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 17 лютого: в Україні за останню добу виявлено 33 330 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 33 330 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 141 367 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 235 891​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 637 260

Одужали

 3 866 755

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 628 987

Вакцинувалися 2-ою дозою

15 041 076

Вакцинувались бустерною дозою

 615 795
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 25 352

Померли

103 824

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

659

Волинська область

1 062

Дніпропетровська область

2 489

Донецька область

1 707

Житомирська область

1 497

Закарпатська область

532

Запорізька область

1 401

Івано-Франківська область

757

Кіровоградська область

456

Київ

4 261

Київська область

1 466

Львівська область

1 665

Луганська область

826

Миколаївська область

1 127

Одеська область

1 917

Полтавська область

469

Рівненська область

764

Сумська область

1 408

Тернопільська область

750

Харківська область

1 781

Херсонська область

891

Хмельницька область

817

Черкаська область

1 186

Чернівецька область

420

Чернігівська область

969

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-02-2022:

Захворіли 418 244 241
Одужали

341 733 211
Померли 5 869 206

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини