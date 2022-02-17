Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 17 лютого: в Україні за останню добу виявлено 33 330 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 33 330 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 141 367 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 235 891​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 637 260 Одужали 3 866 755 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 628 987 Вакцинувалися 2-ою дозою 15 041 076 Вакцинувались бустерною дозою 615 795 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 25 352 Померли 103 824

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 659 Волинська область 1 062 Дніпропетровська область 2 489 Донецька область 1 707 Житомирська область 1 497 Закарпатська область 532 Запорізька область 1 401 Івано-Франківська область 757 Кіровоградська область 456 Київ 4 261 Київська область 1 466 Львівська область 1 665 Луганська область 826 Миколаївська область 1 127 Одеська область 1 917 Полтавська область 469 Рівненська область 764 Сумська область 1 408 Тернопільська область 750 Харківська область 1 781 Херсонська область 891 Хмельницька область 817 Черкаська область 1 186 Чернівецька область 420 Чернігівська область 969

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-02-2022:

Захворіли 418 244 241 Одужали 341 733 211 Померли 5 869 206

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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