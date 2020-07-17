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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gazeta

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 17 липня: в Україні виявлено 57 264​​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 809 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 107 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 106 355 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 57 264
Одужали 29 769
Померли 1 456

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 689) та у Львівській області (7 754). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 253

Волинська область

 3 188

Дніпропетровська область

 1 174

Донецька область

 781

Житомирська область

 1 580

Закарпатська область

 4 229

Запорізька область

 658

Івано-Франківська область

 3 309

Кіровоградська область

 677

Київ

 6 689

Київська область

 3 184

Львівська область

 7 754

Луганська область

 100

Миколаївська область

 504

Одеська область

 2 435

Полтавська область

 347

Рівненська область

 4 940

Сумська область

 352

Тернопільська область

 2 358

Харківська область

 2 909

Херсонська область

 207

Хмельницька область

 942

Чернівецька область

 5 262

Черкаська область

 800

Чернігівська область

 632

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-07-2020:

Захворіли 13 808 250
Одужали 7 716 583
Померли 589 971

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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