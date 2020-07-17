Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня

Новини про коронавірус в Україні / gazeta

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 17 липня: в Україні виявлено 57 264​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 809 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 107 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 106 355 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 57 264 Одужали 29 769 Померли 1 456

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6 689) та у Львівській області (7 754). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 253 Волинська область 3 188 Дніпропетровська область 1 174 Донецька область 781 Житомирська область 1 580 Закарпатська область 4 229 Запорізька область 658 Івано-Франківська область 3 309 Кіровоградська область 677 Київ 6 689 Київська область 3 184 Львівська область 7 754 Луганська область 100 Миколаївська область 504 Одеська область 2 435 Полтавська область 347 Рівненська область 4 940 Сумська область 352 Тернопільська область 2 358 Харківська область 2 909 Херсонська область 207 Хмельницька область 942 Чернівецька область 5 262 Черкаська область 800 Чернігівська область 632

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-07-2020:

Захворіли 13 808 250 Одужали 7 716 583 Померли 589 971 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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