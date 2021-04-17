Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 17 квітня: в Україні виявлений 1 936 228 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 14 984 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 584 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 915 393​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 936 228 Одужали 1 475 556 Померли 39 536

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 404 Волинська область 426 Дніпропетровська область 1 169 Донецька область 686 Житомирська область 530 Закарпатська область 162 Запорізька область 787 Івано-Франківська область 150 Кіровоградська область 182 Київ 1 112 Київська область 965 Львівська область 793 Луганська область 290 Миколаївська область 400 Одеська область 1 097 Полтавська область 688 Рівненська область 554 Сумська область 773 Тернопільська область 460 Харківська область 1 386 Херсонська область 316 Хмельницька область 892 Чернівецька область 276 Черкаська область 953 Чернігівська область 676

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-04-2021:

Захворіли 140 547 010 Одужали 119 371 195 Померли 30 126 49 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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