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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 17 квітня: в Україні виявлений 1 936 228 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 14 984 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 584 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 915 393​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 936 228
Одужали 1 475 556
Померли 39 536

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 404

Волинська область

 426

Дніпропетровська область

 1 169

Донецька область

 686

Житомирська область

 530

Закарпатська область

 162

Запорізька область

 787

Івано-Франківська область

 150

Кіровоградська область

 182

Київ

 1 112

Київська область

 965

Львівська область

 793

Луганська область

 290

Миколаївська область

 400

Одеська область

 1 097

Полтавська область

 688

Рівненська область

 554

Сумська область

 773

Тернопільська область

 460

Харківська область

 1 386

Херсонська область

 316

Хмельницька область

 892

Чернівецька область

 276

Черкаська область

 953

Чернігівська область

 676

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-04-2021:

Захворіли

140 547 010
Одужали

119 371 195
Померли

30 126 49

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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