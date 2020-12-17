Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 17 грудня: в Україні виявлено 931 751 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 047​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 63 445 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 125 389 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 931 751 Одужали 548 356 Померли 15 996

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (96 672) та у Харківській області (63 732). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 20 319 Волинська область 29 390 Дніпропетровська область 50 894 Донецька область 30 896 Житомирська область 35 157 Закарпатська область 26 685 Запорізька область 44 693 Івано-Франківська область 41 356 Кіровоградська область 7 515 Київ 96 672 Київська область 50 666 Львівська область 55 291 Луганська область 8 359 Миколаївська область 25 287 Одеська область 61 038 Полтавська область 30 783 Рівненська область 37 417 Сумська область 36 599 Тернопільська область 31 874 Харківська область 63 732 Херсонська область 14 858 Хмельницька область 35 632 Чернівецька область 37 467 Черкаська область 33 254 Чернігівська область 25 917

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-12-2020:

Захворіли 74 087 090 Одужали 42 568 867 Померли 1 646 687 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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