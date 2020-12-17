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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 17 грудня: в Україні виявлено 931 751 випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 047​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 63 445 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 125 389 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 931 751
Одужали 548 356
Померли 15 996

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (96 672) та у Харківській області (63 732). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 20 319

Волинська область

 29 390

Дніпропетровська область

 50 894

Донецька область

 30 896

Житомирська область

 35 157

Закарпатська область

 26 685

Запорізька область

 44 693

Івано-Франківська область

 41 356

Кіровоградська область

 7 515

Київ

 96 672

Київська область

 50 666

Львівська область

 55 291

Луганська область

 8 359

Миколаївська область

 25 287

Одеська область

 61 038

Полтавська область

 30 783

Рівненська область

 37 417

Сумська область

 36 599

Тернопільська область

 31 874

Харківська область

 63 732

Херсонська область

 14 858

Хмельницька область

 35 632

Чернівецька область

 37 467

Черкаська область

 33 254

Чернігівська область

 25 917

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-12-2020:

Захворіли

74 087 090
Одужали

42 568 867
Померли

1 646 687

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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