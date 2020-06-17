Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 17 червня: в Україні виявлено 33 234 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 758 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 74 653 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 33 234 Одужали 14 943 Померли 943

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 082) та в місті Києві (4 026). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 500 Волинська область 1 554 Дніпропетровська область 1 012 Донецька область 338 Житомирська область 1 147 Закарпатська область 1 808 Запорізька область 538 Івано-Франківська область 1 849 Кіровоградська область 592 Київ 4 026 Київська область 2 078 Львівська область 3 227 Луганська область 66 Миколаївська область 323 Одеська область 1 158 Полтавська область 281 Рівненська область 2 499 Сумська область 230 Тернопільська область 1 510 Харківська область 1 652 Херсонська область 183 Хмельницька область 577 Чернівецька область 4 082 Черкаська область 564 Чернігівська область 440

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-06-2020:

Захворіли 8 265 174 Одужали 4 322 658 Померли 446 149 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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