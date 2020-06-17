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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 17 червня: в Україні виявлено 33 234 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 758 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 74 653 такі повідомлення.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня - фото 410584

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 33 234
Одужали 14 943
Померли 943

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4 082) та в місті Києві (4 026). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 500

Волинська область

 1 554

Дніпропетровська область

 1 012

Донецька область

 338

Житомирська область

 1 147

Закарпатська область

 1 808

Запорізька область

 538

Івано-Франківська область

 1 849

Кіровоградська область

 592

Київ

 4 026

Київська область

 2 078

Львівська область

 3 227

Луганська область

 66

Миколаївська область

 323

Одеська область

 1 158

Полтавська область

 281

Рівненська область

 2 499

Сумська область

 230

Тернопільська область

 1 510

Харківська область

 1 652

Херсонська область

 183

Хмельницька область

 577

Чернівецька область

 4 082

Черкаська область

 564

Чернігівська область

 440

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-06-2020:

Захворіли 8 265 174
Одужали 4 322 658
Померли 446 149

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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