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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 17 березня: в Україні виявлений 1 489 023​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​11 833 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 509 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 467 108 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 489 023
Одужали 1 237 676
Померли 28 986

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 750

Волинська область

 239

Дніпропетровська область

 539

Донецька область

 286

Житомирська область

 373

Закарпатська область

 482

Запорізька область

 348

Івано-Франківська область

 506

Кіровоградська область

 112

Київ

 1 121

Київська область

 630

Львівська область

 884

Луганська область

 110

Миколаївська область

 452

Одеська область

 883

Полтавська область

 265

Рівненська область

 433

Сумська область

 283

Тернопільська область

 485

Харківська область

 750

Херсонська область

 66

Хмельницька область

 703

Чернівецька область

 481

Черкаська область

 297

Чернігівська область

 84

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-03-2021:

Захворіли

121 291 551
Одужали

97 823 863
Померли

2 682 559

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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