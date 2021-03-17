Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 17 березня: в Україні виявлений 1 489 023​​ випадки коронавірусу.

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11 833 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 509 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 467 108 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 17 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано467 108результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 489 023 Одужали 1 237 676 Померли 28 986

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 750 Волинська область 239 Дніпропетровська область 539 Донецька область 286 Житомирська область 373 Закарпатська область 482 Запорізька область 348 Івано-Франківська область 506 Кіровоградська область 112 Київ 1 121 Київська область 630 Львівська область 884 Луганська область 110 Миколаївська область 452 Одеська область 883 Полтавська область 265 Рівненська область 433 Сумська область 283 Тернопільська область 485 Харківська область 750 Херсонська область 66 Хмельницька область 703 Чернівецька область 481 Черкаська область 297 Чернігівська область 84

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-03-2021:

Захворіли 121 291 551 Одужали 97 823 863 Померли 2 682 559 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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