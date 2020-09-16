Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 16 вересня: в Україні виявлено 162 660 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 958​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 162 660 Одужали 72 324 Померли 3 340

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (18 070) та у Львівській області (17 430). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 976 Волинська область 6 504 Дніпропетровська область 3 539 Донецька область 2 180 Житомирська область 4 543 Закарпатська область 8 829 Запорізька область 2 591 Івано-Франківська область 11 677 Кіровоградська область 934 Київ 18 070 Київська область 7 207 Львівська область 17 430 Луганська область 643 Миколаївська область 2 171 Одеська область 10 277 Полтавська область 1 307 Рівненська область 10 707 Сумська область 2 640 Тернопільська область 1 004 Харківська область 13 432 Херсонська область 702 Хмельницька область 4 133 Чернівецька область 12 493 Черкаська область 2 739 Чернігівська область 2 922

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-09-2020:

Захворіли 29 727 389 Одужали 21 542 477 Померли 939 186 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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