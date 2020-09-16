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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 16 вересня: в Україні виявлено 162 660 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 958​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня - фото 425677

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 162 660
Одужали 72 324
Померли 3 340

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (18 070) та у Львівській області (17 430). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 976

Волинська область

 6 504

Дніпропетровська область

 3 539

Донецька область

 2 180

Житомирська область

 4 543

Закарпатська область

 8 829

Запорізька область

 2 591

Івано-Франківська область

 11 677

Кіровоградська область

 934

Київ

 18 070

Київська область

 7 207

Львівська область

 17 430

Луганська область

 643

Миколаївська область

 2 171

Одеська область

 10 277

Полтавська область

 1 307

Рівненська область

 10 707

Сумська область

 2 640

Тернопільська область

 1 004

Харківська область

 13 432

Херсонська область

 702

Хмельницька область

 4 133

Чернівецька область

 12 493

Черкаська область

 2 739

Чернігівська область

 2 922

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-09-2020:

Захворіли 29 727 389
Одужали 21 542 477
Померли 939 186

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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