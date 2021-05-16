Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 16 травня: в Україні виявлено 2 153 864 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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3 620​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 38 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 841 788​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 16 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 153 864 Одужали 1 857 724 Померли 48 075

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 62 Волинська область 100 Дніпропетровська область 530 Донецька область 260 Житомирська область 126 Закарпатська область 22 Запорізька область 115 Івано-Франківська область 87 Кіровоградська область 49 Київ 137 Київська область 277 Львівська область 113 Луганська область 21 Миколаївська область 131 Одеська область 231 Полтавська область 90 Рівненська область 115 Сумська область 172 Тернопільська область 118 Харківська область 182 Херсонська область 194 Хмельницька область 138 Чернівецька область 74 Черкаська область 106 Чернігівська область 170

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-05-2021:

Захворіли 162 550 085 Одужали 140 436 790 Померли 3 371 856 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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