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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 16 травня: в Україні виявлено 2 153 864 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​3 620​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 38 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 841 788​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 153 864
Одужали 1 857 724
Померли 48 075

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 62

Волинська область

 100

Дніпропетровська область

 530

Донецька область

 260

Житомирська область

 126

Закарпатська область

 22

Запорізька область

 115

Івано-Франківська область

 87

Кіровоградська область

 49

Київ

 137

Київська область

 277

Львівська область

 113

Луганська область

 21

Миколаївська область

 131

Одеська область

 231

Полтавська область

 90

Рівненська область

 115

Сумська область

 172

Тернопільська область

 118

Харківська область

 182

Херсонська область

 194

Хмельницька область

 138

Чернівецька область

 74

Черкаська область

 106

Чернігівська область

 170

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-05-2021:

Захворіли 162 550 085
Одужали

140 436 790
Померли

3 371 856

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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