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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Kelly Sikkema on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 16 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​6 379 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 6 379 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 047​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 168 201​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 754 458

Одужали

 3 553 642

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 971 998

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 240 830

Померли

98 283

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

251

Волинська область

89

Дніпропетровська область

174

Донецька область

142

Житомирська область

240

Закарпатська область

166

Запорізька область

10

Івано-Франківська область

914

Кіровоградська область

88

Київ

403

Київська область

198

Львівська область

625

Луганська область

21

Миколаївська область

112

Одеська область

295

Полтавська область

121

Рівненська область

160

Сумська область

455

Тернопільська область

397

Харківська область

612

Херсонська область

71

Хмельницька область

312

Черкаська область

117

Чернівецька область

387

Чернігівська область

119

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-01-2022:

Захворіли 326 885 054
Одужали

266 491 056
Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня - фото 469677

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