Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 16 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​6 379 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 6 379 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 047​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 168 201​​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 754 458 Одужали 3 553 642 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 971 998 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 240 830 Померли 98 283

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 251 Волинська область 89 Дніпропетровська область 174 Донецька область 142 Житомирська область 240 Закарпатська область 166 Запорізька область 10 Івано-Франківська область 914 Кіровоградська область 88 Київ 403 Київська область 198 Львівська область 625 Луганська область 21 Миколаївська область 112 Одеська область 295 Полтавська область 121 Рівненська область 160 Сумська область 455 Тернопільська область 397 Харківська область 612 Херсонська область 71 Хмельницька область 312 Черкаська область 117 Чернівецька область 387 Чернігівська область 119

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-01-2022:

Захворіли 326 885 054 Одужали 266 491 056 Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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