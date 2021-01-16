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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 16 січня: в Україні виявлено 1 154 692 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 729​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 49 596 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 905 076 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 154 692
Одужали 857 183
Померли 20 686​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 228

Волинська область

 204

Дніпропетровська область

 586

Донецька область

 540

Житомирська область

 200

Закарпатська область

 147

Запорізька область

 696

Івано-Франківська область

 168

Кіровоградська область

 92

Київ

 821

Київська область

 474

Львівська область

 485

Луганська область

 155

Миколаївська область

 409

Одеська область

 325

Полтавська область

 350

Рівненська область

 243

Сумська область

 237

Тернопільська область

 145

Харківська область

 285

Херсонська область

 63

Хмельницька область

 210

Чернівецька область

 209

Черкаська область

 323

Чернігівська область

 134

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-01-2021:

Захворіли

94 324 566
Одужали

67 358 926
Померли

2 018 103

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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