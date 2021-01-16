Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 16 січня: в Україні виявлено 1 154 692 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 729​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 49 596 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 905 076 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 154 692 Одужали 857 183 Померли 20 686​

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 228 Волинська область 204 Дніпропетровська область 586 Донецька область 540 Житомирська область 200 Закарпатська область 147 Запорізька область 696 Івано-Франківська область 168 Кіровоградська область 92 Київ 821 Київська область 474 Львівська область 485 Луганська область 155 Миколаївська область 409 Одеська область 325 Полтавська область 350 Рівненська область 243 Сумська область 237 Тернопільська область 145 Харківська область 285 Херсонська область 63 Хмельницька область 210 Чернівецька область 209 Черкаська область 323 Чернігівська область 134

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-01-2021:

Захворіли 94 324 566 Одужали 67 358 926 Померли 2 018 103 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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