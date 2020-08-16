Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня

Новини про коронавірус в Україні / zavtra

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 16 серпня: в Україні виявлено 91 356 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1637 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 140 504 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 91 356 Одужали 47 822 Померли 2 070

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 538) та у Львівській області (11 951). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 213 Волинська область 4 644 Дніпропетровська область 1 725 Донецька область 1 088 Житомирська область 2 430 Закарпатська область 6 246 Запорізька область 1 085 Івано-Франківська область 6 626 Кіровоградська область 742 Київ 10 538 Київська область 4 530 Львівська область 11 951 Луганська область 178 Миколаївська область 808 Одеська область 4 964 Полтавська область 548 Рівненська область 7 538 Сумська область 854 Тернопільська область 3 732 Харківська область 6 065 Херсонська область 299 Хмельницька область 1 581 Чернівецька область 7 617 Черкаська область 1 248 Чернігівська область 1 206

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-08-2020:

Захворіли 21 280 608 Одужали 13 290 879 Померли 767 422 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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