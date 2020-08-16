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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / zavtra

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 16 серпня: в Україні виявлено 91 356 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1637 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 140 504 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня - фото 420507

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 91 356
Одужали 47 822
Померли 2 070

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 538) та у Львівській області (11 951). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 213

Волинська область

 4 644

Дніпропетровська область

 1 725

Донецька область

 1 088

Житомирська область

 2 430

Закарпатська область

 6 246

Запорізька область

 1 085

Івано-Франківська область

 6 626

Кіровоградська область

 742

Київ

 10 538

Київська область

 4 530

Львівська область

 11 951

Луганська область

 178

Миколаївська область

 808

Одеська область

 4 964

Полтавська область

 548

Рівненська область

 7 538

Сумська область

 854

Тернопільська область

 3 732

Харківська область

 6 065

Херсонська область

 299

Хмельницька область

 1 581

Чернівецька область

 7 617

Черкаська область

 1 248

Чернігівська область

 1 206

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-08-2020:

Захворіли 21 280 608
Одужали 13 290 879
Померли 767 422

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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